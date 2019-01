La A-76 descienden un 83 % en 2019

Las noticias que llegan de Madrid de la propuesta de Presupuestos del Estado 2019 no son buenas para los defensores de la autovía proyectada para mejorar la comunicación entre Ponferrada y Ourense. Los 4.810.620 euros que reflejó el Presupuesto de 2018 se quedaron en 822.290 euros, o lo que es lo mismo, el total asignado a la infraestructura que debe comunicar Valdeorras con el resto de la provincia, Galicia y la Meseta se redujo en un 83 %.

Los datos fueron comentados por el diputado popular Celso Delgado Arce, quien recordó las previsiones de inversión en la autovía valdeorresa para 2019 y que fueron recogidas en las cuentas estatales de 2018. El total de las cantidades previstas para los distintos tramos en los que trabaja el Ministerio de Fomento superó los 15,8 millones de euros, una cifra que está a años luz de los 822.290 euros incluidos en la propuesta de Presupuestos.

El Gobierno anterior destinó al tramo A Veiga de Cascallá-O Barco una partida de 3 millones en los Presupuestos de 2018, con una previsión de inversión de 12 millones en 2019. La propuesta de sus sucesores en el Ejecutivo los rebajó hasta los 100.000 euros.

Las diferencias no son tan grandes, pero sí acusan fuertes caídas las partidas del tramo Requejo-A Veiga de Cascallá (pasa de 977.000 a 200.000 euros, repartidos en los subtramos leonés y ourensano) y Villamartín de la Abadía-Requejo (los 496.000 euros de 2018 se quedaron en los manidos 100.000 euros). La única excepción la ofrece la circunvalación de Monforte, que sube de los 336.720 euros presupuestados hace un año a los 422.290 de las cuentas que intenta sacar adelante el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En el empresariado valdeorrés, la propuesta de inversiones para la A-76 no gustó. "Me llevé un desengaño", comentaron fuentes empresariales. La propia Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva) analizará la posibilidad de convocar una reunión de la Plataforma Pro A-76, que forman alcaldes, partidos políticos y agentes empresariales y sociales de Valdeorras, el Bierzo y Lemos. Fue programada para marzo, mes en el que Fomento se comprometió a anunciar los plazos de la infraestructura, una información que parece no ser necesaria, a la vista de las cantidades persupuestadas.

"No siempre lo que se pone se gasta. Lo normal sería que, si no se ha ejecutado, como mínimo se incluya la cantidad del año pasado. Habría que analizar si quedaron partidas sin ejecutar", comentó a bote pronto la presidenta de Aeva, Araceli Fernández del Palacio.

"Me parece sangrante", comentó el diputado popular Celso Delgado. Se refirió expresamente al tramo A Veiga de Cascallá-O Barco, cuyo proyecto constructivo debería estar finalizado en mayo de 2019, según anunció el secretario general de infraestructuras, José Javier Izquierdo Roncero. "Con voluntad política, en 2019 podría licitarse. Me parece un insulto", añadió el diputado, refiriéndose a los 100.000 euros de este tramo.

Los socialistas bercianos anunciaron la presentación de enmiendas a los Presupuestos para la autovía. Su secretario comarcal, Gerardo Álvarez Courel, pretende que "en este periodo se liciten obras". Añadió que "desde el propio partido, a nivel comarcal y provincial, vamos a presentar enmiendas y una tiene que ver con la A-76, para que se tenga en cuenta". En rueda de prensa, culpó al Ejecutivo gallego del retraso: "Es una obra compleja que ha tenido mucha parálisis durante el gobierno de Zapatero por culpa de la Xunta de Galicia, que no quiso que el anteproyecto se desarrollara".

También se quejó la alcaldesa popular de Ponferrada. "Es muy poco dinero el que se va a invertir", dijo la regidora, quien añadió que "la mayor parte de la cuantía reservada irá destinada a la circunvalación de Monforte" y subrayó que "es vital para la articulación de las relaciones comerciales entre el Bierzo y Valdeorras".