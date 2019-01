A conta atrás para a troula

Viana tiña onte, máis que nunca, unha mestura de cor especial. Dende primeira hora da mañá eran moitos os que se congregaban na Praza Maior e no entorno do Toural para non perder detalle dun verdadeiro espectáculo tradicional e cultural: nada menos que 42 representacións dos entroidos máis ancestros da península facendo os seus rituais, amosando o seu comportamento e interactuando co público nun evento que xa está considerado como o pistoletazo de saída ao Entroido ourensán. Pola rúa de San Roque, boteiros, pantallas, cigarróns e moitos máis captaron todas as atencións. Os diablos e mascaritas chegaron a pintar á xente e os cenerais do Ulla levantaron pasións.

En Viana onte non collía ninguén máis, e o seu rexedor, Secundino Fernández, pediu máis apoio administrativo para que este evento traspase fronteiras. "Case non había onde deixar o coche, tivemos que habilitar o patio do colexio como aparcadoiro", manifestou o rexedor. "O espectáculo foi grandioso, no rural, onde ten que ser. Un éxito total", engade.