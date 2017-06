A Veiga despega con su cielo

A Veiga comenzó a despegar con las estrellas. No hay muchos cielos donde la contaminación lumínica sea prácticamente inexistente. Lo comprobó el casi medio centenar de personas que no tuvo reparos en ascender hasta 1.500 metros de altitud y observar desde el mirador de As Tablillas el firmamento en el solsticio de verano. Fue durante la medianoche del 24 al 25 de junio.

Las impresionantes imágenes que los visitantes se llevan de su estancia en estas cumbres, sumadas al entusiasmo del astrónomo que ejerce de guía: Óscar Blanco Varela, les impide despedirse sin haber preguntado antes por la próxima actividad. El certificado "Starlight" obtenido por A Veiga anima a sumarse a las observaciones astronómicas a grupos que habían viajado hasta este concello para disfrutar de un entorno natural o de la montaña de Trevinca.

"Estamos notando un aumento de visitantes. O Centro de Visitantes de Pena Trevinca de Ponte da xogo. A xente o visita e logo vai a Trevinca", comenta el alcalde, Juan Anta Rodríguez. Para este regidor, el potencial turístico de A Veiga estará en boca de todos muy pronto. "En dous anos despegará", vaticina.

Las pasos dados hasta ahora ya permiten observar un interés hasta ahora desconocido. El pasado fin de semana, en A Veiga coincidieron grupos de turistas llegados desde Lugo, Pontevedra o Valladolid. Próximamente llegarán visitantes de Salamanca y no serán los únicos. Curiosamente, hasta no hace mucho, era la provincia ourensana la que menos conocía el Concello donde está Pena Trevinca (2.127 metros de altitude). "A xente de Ourense non coñece esta zona. A de Vigo si, pois hai varias asociacións de montañeiros", explicó Elena Cortés Pazos, presidenta de la asociación de empresarios Trevihost "Asociación de Hostelería e Turismo de Trevinca". Añadió que también este desconocimiento comienza a ser historia.

La propietaria de la casa de turismo rural "Árbores de Lenda", ubicada en Xares, asegura verse sorprendida con el aumento de visitantes que supuso para A Veiga su inclusión entre los destinos Starlight. "Pensei que ía ser un proxecto moi específico. Veñen enamorados do ceo que non precisan de guía, mais tamén xente á que lles gusta e que marcha encantada coa pasión que lles transmite Óscar Blanco", destaca Elena Cortés.

El último fin de semana, fueron 11 las personas que se anotaron al paquete turístico que organizó Celtia Travel. Cuando la expedición estaba en el mirador de As Tablillas, la sorprendió la llegada de otro grupo, que disfrutaba de la naturaleza de A Veiga. "Marcharon encantados. A Veiga está tendo tirón", asevera la presidenta de los hosteleros. Adelantó que en las próximas semanas habrá nuevas iniciativas. Serán dos, en julio y septiembre, y estarán orientadas a mostrar las aves (podrían avistarse los dos nidos de águila real) y las especies arbóreas más significativas.

Hay un factor determinante en este aumento del número de visitantes que están apreciando los vecinos de A Veiga: la oferta de productos diferentes, que los turistas no pueden conseguir en otros lugares. Este es el caso de su cielo, libre de contaminación lumínica; sus rutas de montaña de senderismo -las únicas homologadas por la Federación Galega de Montañismo-; o la cima más alta de Galicia: Pena Trevinca. Muy pronto se les sumará la homologación para BTT de la senda verde que bordea el embalse de Prada, en el río Xares.

"A Veiga empeza a despuntar en aspectos nos que non ten competencia", comenta la presidenta del colectivo empresarial. Elena Cortés confía en que el impulso turístico consiga revitalizar un concello en el que "estamos tan lonxe de todo!".