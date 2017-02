Archivada la causa contra los dos detenidos por supuesto tráfico de drogas en O Barco

La jueza de Instrucción 2 de O Barco (Ourense) ha acordado el archivo de la causa por tráfico de drogas contra B.H.P. y J.L·L·L., dos meses después de que decretara su libertad provisional tras concluir un estudio de Toxicología que la sustancia que se les intervino no era cocaína, como se supuso.



Ambos fueron detenidos en el marco de la operación Simpático desarrollada el pasado agosto y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) y llevada a cabo en las provincias de Huelva, Madrid y Ourense, junto con otras siete personas más.



Ellos eran el dueño y el encargado de un club de alterne en la provincia gallega, a los que se acusó de un delito de captación de menores para su explotación sexual y otro de tráfico de drogas, al haberse encontrado en el registro del club un bote que presuntamente contenía medio kilo de cocaína.



El pasado noviembre el juzgado onubense archivó la causa contra ellos por el primer delito al "no aparecer debidamente justificada la perpetración del mismo" y se inhibía a favor del de O Barco para el de tráfico de drogas, acordó en diciembre su libertad provisional tras conocerse dicho informe de toxicología.



Ahora, en un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez decreta el "sobreseimiento provisional y archivo de la causa" al "no estar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la incoación de la misma".



Y ello, porque de las diligencias practicadas "resulta que la sustancia incautada, no era indicativa de tráfico o venta y que puede ser admisible para consumo".



B.H.P., en un comunicado remitido a Efe, explica que considera que "ha sido objeto de una trama para causarle un mal castigado como delito" y lamenta que a pesar de que hace ya meses que la de corrupción de menores fue archivada, cada vez que sale alguna noticia sobre un asunto de este tipo, son las imágenes del club de Benjamín las que salen en televisión, lo que le causa pesar por "lo injusto de la situación que ha vivido".



Por ello, ha advertido que de continuar una sola vez más con esta práctica, instará las acciones legales que le correspondan.