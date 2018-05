Los bases socialistas decidirán si dejan solo al BNG en Viana

La agrupación socialista de Viana do Bolo tendrá la última palabra respecto al apoyo del PSOE al BNG. Lo anunció ayer su concejal en la Corporación municipal, Santiago Barja Barja, horas después de que la moción que llevó al pleno saliese adelante gracias al apoyo del grupo popular, rechazando una propuesta alternativa que presentaron sus socios de gobierno nacionalistas.

"Foi unha traizón!", exclamó ayer el único concejal socialista en una Corporación en la cual, BNG y PP se reparten a partes iguales los 10 sillones restantes. Santiago Barja anunció que la agrupación será convocada en breve par tomar una decisión respecto a continuar dentro del equipo de gobierno que dirige el nacionalista Secundino Fernández Fernández. En todo caso, el edil rebajó el tono esgrimido instantes después de la sesión plenaria. "A continuidade no equipo de goberno dependerá da agrupación socialista, mais penso que o pacto de goberno pode seguir", afirmó ayer.

"Non sei que pasará. Nós non temos nada que analizar. Temos un pacto que cumprir e o seguimos tendo", comentó el alcalde nacionalista, Secundino Fernández. Añadió que el concejal del PSOE presentó la moción sin consensuarla previamente con el resto del equipo de gobierno. "O PSOE está no seu dereito de presentar propostas e, como alcalde, tamén teño dereito a presentalas", añadió el regidor del BNG.

El concejal socialista, Santiago Barja, consultará con la militancia vianesa si el PSOE mantiene el bipartito en los próximos días. Fue, precisamente, la apuesta por un pacto de gobierno con el BNG un factor determinante en su entrada en la Corporación municipal. Se produjo a principios de 2017, tras la dimisión de su predecesor, Jesús Salgado Álvarez, quien mantuvo fuertes discrepancias con el BNG, que por aquel entonces gobernaba Viana do Bolo en solitario.

"Non entendemos que a Deputación non entre"

La moción que aprobaron PSOE y PP busca el arreglo de la carretera de San Agustín. Contempla solicitar a la Deputación un informe acerca del coste de la reparación y la creación de una comisión con ediles de todos los grupos, para reunirse con la propietaria del vial, Endesa, y la Consellería de Infraestruturas e Vivenda para concretar sus aportaciones y la del Concello. A continuación, pedirá a la Deputación que asuma la titularidad.

La proposición de la Alcaldía nacionalista incluía a la Deputación en la negociación. "Non entendemos ese empecinamento en que a Deputación non participe. Levamos traballando con ela tres anos", dijo. También aludió a las dudas legales de arreglar una carretera de la que el Concello no es titular.