El botelo empieza a colocar el cartel de completo en los restaurantes barquenses

Dos restaurantes de O Barco ya anunciaron haber colgado el cartel de completo para la "Festa do Botelo" el 19 y 20 de enero, que ayer presentaron el alcalde y la concelleira de Educación e Cultura de O Barco, Alfredo García y Margarida Pizcueta, respectivamente. "O obxectivo é encher tódolos restaurantes", explicó el regidor, quien invitó a los establecimientos hosteleros de la villa a sumarse a la fiesta, incluyendo el popular embutido en sus menús. "É unha pena que non haxa máis restaurantes que se apunten", dijo, para seguidamente recordar que no llegan a la media docena.

En su intervención, la concejala Margarida Pizcueta, presentó un programa que tiene a Roberto Vilar de pregonero. "Un dos mellores humoristas galegos", según explicó. También aludió a la mención de honor, que este año recaerá en el restaurante "Fernando III". La edil destacó que "é un dos máis emblemáticos de OBarco, con máis de 30 anos de atención aos clientes".

El programa comenzará el 17 de enero, con la proyección de la película "Unha receita familiar", pase organizado con la colaboración del Cine Clube Groucho Marx. Un día después, a las 20,00 horas, en la Biblioteca Florencio Delgado Gurriarán, la escritora Fátima Delgado presentará su libro "Ninfopoética". Una hora después, el Teatro Lauro Olmo acogerá la representación de "Commedia", de la compañía Contraproducións.

El sábado 19 de enero, a las 11,00 horas, abrirá sus puertas la Feira de Produtos Tradicionais del Campo da festa, ubicado en el Paseo do Malecón. Una hora después, el centro de atención volverá al Teatro Lauro Olmo, donde tendrá lugar el acto del pregón. Ya a las 14,30 horas, dará comienzo la comida oficial de la "Festa do Botelo", en el polideportivo de Calabagueiros, cuyas entradas se venderán a partir de las 9,00 horas, en el auditorio barquense.