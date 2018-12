Un edil plantea no cobrar los plenos sin temas en Vilamartín

Un concejal del equipo de gobierno socialista de Vilamartín, Pablo Deramond Mundaca, sorprendió con una moción de urgencia a sus compañeros de grupo. Fue en la última sesión plenaria, convocada con carácter ordinario y con los únicos puntos de aprobación del acta de la sesión anterior, resoluciones de la Alcaldía y ruegos y preguntas.

"Propuse que en cualquier pleno similar, sin temas, no se pagase más que 1 euro a los concejales. Una cifra simbólica", explica el edil socialista. Añade que la propuesta persigue no gravar a los vecinos con los 50 euros que ingresa cada uno de los ocho concejales, pues el noveno, el alcalde, cobra una dedicación. La propuesta quedó sobre la mesa, a la espera de que los técnicos la analicen.

El edil justificó no haber consensuado la propuesta con sus compañeros. "No habíamos tenido tiempo. No hay más", dijo.

A su vez, el alcalde socialista, Enrique Álvarez Barreiro, no ve mal la propuesta, si bien explicó que los plenos deben ser convocados cada dos meses. "É a súa interpretación e eu teño a miña", añadió .