El Eixo Atlántico reivindica la mejora de las infraestructuras

El Corredor Atlántico ferroviario para el transporte de mercancías ya tiene plan director. Lo anunció este martes el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, en la clausura de la asamblea general que se desarrolló en O Barco. Según apuntó, el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo dará a conocer este miércoles en Madrid.

Los alcaldes de los 36 concellos que conforman el Eixo Atlántico mostraron su satisfacción ante la presentación del plan director, y demostraron su unidad a la hora de reclamar un único corredor. "Galicia solo debe tener un único corredor, que una Ourense, Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras, ya que, de tener más de uno, debilitaría la masa crítica necesaria para su viabilidad", anunciaron fuentes del órgano que aglutina Galicia y Norte de Portugal.

Con estas palabras salieron al paso de la tesis que horas antes nunció el Consello Económico e Social de Galicia, que planteaba añadir otras líneas ferroviarias, como la que discurre por la cornisa cantábrica.

Los asistentes a la asamblea consideran que el corredor "es fundamental para Galicia y especialmente para los puertos gallegos y el interior de la eurorregión"

En el acto de clausura, que se desarrolló en el Teatro Lauro Olmo, todos los asistentes subrayaron la necesidad de impulsar medidas en apoyo del interior de Galicia y Norte de Portugal, buscando paliar la crisis demográfica que lo atenaza.

El Corredor Atlántico fue considerado fundamental para su desarrollo. En base a este planteamiento, el secretario general del Eixo, Xoán Vázquez, urgió la necesidad de finalizar el puerto seco de Monforte de Lemos. A su vez, el alcalde de O Barco y presidente del Eixo Atlántico, Alfredo García Rodríguez, afirmó que, una vez validado el trazado por Bruselas, "non podemos pararnos. O 1 de xaneiro do 2021, o Adif debebe ter preparados tódolos proxectos para pedir fondos. O 2 de frebreiro podería non habelos".

El acto fue presidido por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien consideró el citado corredor "unha infraestrutura fundamental".

Medallas para Pardo de Vera y Silva Penedo

El Teatro Lauro Olmo fue el escenario elegido para reconocer la labor que la presidenta del Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exministr o de Empleo y Seguridad Social portugués José Albino Silva Penedo, jugaron a favor de Galicia y Norte de Portugal. En su intervención, la responsable del Adif insistió en la necesidad de ncorporar el Corredor Atlántico a los fondos europeos 2021-2017. "Si dejamos pasar esta oportunidad puede no haber otra", dijo. "Creo firmemente en este corredor", añadió. Isabel Pardo invitó a abandonar la "demagogia" y a centrarse en el objetivo de conseguir la citada infraestructura.

A su vez, el exministro portugués José Albino Silva, abogó en su intervención por la "reconstrucción do espíritu europeo. O proxecto Europa vale a pena". En su discurso, subrayó la importancia de Bruselas. "Se non fose Europa, Galiza e o Norte de Portugal non serían o mesmo", dijo.