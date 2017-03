La falta de secretario impide aprobar las cuentas de Viana

La ausencia de secretario condiciona la aprobación del presupuesto municipal de Viana. El pleno del jueves, en el que debía tomar posesión el concejal del PSdeG-PSOE Santiago Barja Barja -sustituyendo al dimitido Jesús Salgado Álvarez-, y también tendrían que debatirse las cuentas de 2017 hubo de ser suspendido antes de comenzar. El día 28, horas antes, en el Concello entró un escrito de la Dirección Xeral da Administración Local comunicando que la funcionaria habilitada como secretaria accidental solo puede realizar trabajos de trámite, no acudir a las sesiones de los órganos colegiados, como son los plenos de la Corporación municipal. Ante este impedimento, el alcalde tomó la decisión de aplazar "sine die" la sesión plenaria.



"O ano pasado, levantar o acta dun pleno era un asunto de trámite. Estivemos cinco meses con secretario habilitado. Non podía redactar os informes xurídicos, que os facía a Deputación, pero si levantaba actas dos plenos", protestó el alcalde nacionalista, Secundino Fernández Fernández. También argumentó que la legislación no cambió desde 2016. "A norma non cambiou, é unha interpretación distinta", añadió.



Tras la suspensión de un pleno, este podrá desarrollarse 48 horas después, por lo que la sesión podría iniciarse a las 20,00 horas de hoy. Eso sí, para que pueda arrancar, el Concello deberá disponer de un secretario cualificado y, según la Dirección Xeral da Administración Local, este no es el caso de Viana.



Secundino Fernández explicó que el Concello posee una lista de secretarios interinos y que gracias a ella fue posible contratar a la secretaria que empezó a trabajar a principios de enero y que dejó el puesto el pasado domingo. Ahora, el regidor aguarda a que el Gobierno Central asigne el puesto a un secretario, lo que prevé sucederá en marzo. Mientras, recurrirá a los de la Deputación Provincial.