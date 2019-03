Fernández propone para A Veiga obras de futuro

El portavoz socialista de A Veiga, Fernando Fernández Yáñez, repetirá al frente de la candidatura socialista de las municipales 2019. Son sus cuartos comicios consecutivos.

El candidato aludió a problemas como "o abandono do rural, da terra e ás poucas posibilidades de emprego que hai no municipio, xa que a maior empresa é o Concello, a través das brigadas contra os lumes, ou coa axuda no fogar, algo que debemos cambiar para fixar novas empresa, que aposten por dar traballo aos poucos mozos e mozas que quedan. Debemos apostar pola xeración de emprego de calidade, que faga que a xente non emigre", dijo.

El actual portavoz socialista criticó "o problema da sanidade. Tiñamos dous médicos, quedamos con un e temos un serio problema coas gardas médicas, xa que compartimos médico con O Bolo, así que moitas veces a nosa xente ten que desprazarse máis de 40 quilómetros para ser atendida". Añadió que, además de gastar dinero en obras, "hai que apostar por inversións que repercutan directamente na vila e na veciñanza e non en proxectos sin futuro".