La lista de viticultores deberá buscar candidato

La candidatura independiente de viticultores deberá buscar otro cabeza de lista para las elecciones al Consello Regulador da DO Valdeorras antes de las 14,00 horas de hoy. La Xunta Electoral la validó, pero dio de baja del censo a quien la encabezaba: Ricardo Dobao.

"Buscaron a vía para botarme do censo. É unha inxustiza. Foi por un defecto provocado por unha parte do Consello. Presentei unha documentación para darme de alta e déronme, como a outros", dijo Ricardo Dobao. Añadió que los problemas empezaron al ir en una candidatura. "A Xunta Electoral botou en falta documentación. Di que o Consello notificoume un defecto, mais non recibín a carta. Non tiven tempo para defenderme".

A su vez fuentes del equipo de gobierno del Consello que preside Francisco García mostraron su desacuerdo: "A decisión é inxusta e se cambiaron as regras. Vai contra o espíritu dos comicios e atenta contra as reglas establecidas. Estudiarase acudir ao xulgado".

El responsable de Unións Agrarias, Xosé Ramón González, también consideró "inxusto" el acuerdo. "No momento en que cae o cabeza, a candidatura tiña que caír". Añadió que UUAA usará los medios a su alcance para que la lista, que "usurpa os dereitos dos viticultores ao xurdir dunha adega", no siga y ya anunció que solicitó la auditoría de 2015 del Consello.