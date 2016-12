El sector de la pizarra busca abrir más mercado en Francia

Explorar la posibilidad de la entrada de la pizarra gallega en Francia. Este es el objetivo de la visita de un grupo de periodistas especializados galos a Valdeorras, en una misión comercial inversa que arrancó ayer en el Pazo do Castro. Ahí se remarcó que el sector de la construcción francés regresa lentamente al crecimiento, según explicó la redactora jefe de "Atrium Construction", Frédérique Marguier, en el Pazo do Castro. Detalló que los nuevos permisos de construcción solicitados en el país vecino son un claro indicador de esta tendencia y, quizá, el mejor momento para impulsar una marca de la pizarra española en Francia.



Este país es el mayor importador de pizarra, lo cual es un buen argumento a la hora de elegir este país para desarrollar una campaña. Lo razonó José Manuel Pérez Canal, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO). Este colectivo y el Clúster de la Pizarra, que preside Víctor Cobo Arias, están detrás de esta misión comercial inversa, para cuya organización contaron con la colaboración del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).



El presidente de los empresarios ourensanos recordó las dos misiones comerciales inversas que acercaron potenciales clientes a las empresas de la provincia, primero procedentes del Reino Unido y en la segunda llegados de China, México y Colombia. Fruto de aquellas visitas fueron los contratos conseguidos por varias industrias visitadas. "Tenemos diez empresas ourensanas que consiguieron contratos en firme con compradores", explicó José Manuel Pérez Canal. Añadió que la CEO ya trabaja en futuras misiones comerciales inversas, centradas en las nuevas tecnologías, automoción, agroalimentación y, una cuarta, multisectorial.



Los expertos detallaron que Francia tiene "una importancia tremenda para el sector de la pizarra". Tanto es así que, hace un año, el Clúster de la Pizarra impulsó la Federatión des Professionnels de l'Ardoise Naturel buscando centrar en ella el "márketing" del sector, como apuntó el directivo del Clúster Santiago Vázquez León. "O problema de Francia é que todo o mundo coñece o produto terminado, porque tamén houbo canteiras, mais non coñecen todo o que representa, incluso na parte social: a man de obra que move ou as dinámicas que xera". Esta campaña tiene una segunda finalidad. "Transmitir o carácter artesanal da pizarra –apuntó Vázquez–. O consumidor francés pensa nela como nun produto manufacturado".



En la actualidad, "la pizarra española no tiene competencia.Pero esto no quiere decir que carezca de rivales. Los encuentra en otros materiales, como la teja, el fibrocemento o la membrana", explicó Santiago Vázquez. Precisamente, detectar las "difererencias existentes entre la piedra que exporta Valdeorras" es uno de los objetivos que persigue el viaje de Frédérique Marguier, David Mangin, Jean-Claude Tisseyre y Marie-Laurence Cattoire a la comarca. Periodistas que resaltaron "el potencial" que presenta la roca gallega en el "campo de la decoración, tanto de interiores como de exteriores.