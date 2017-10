La técnico de Mozambique, sorprendida por la maquinaria

La topógrafa de la villa mozambiqueña de Mandlakazi, Ailina da Marta, mostró su sorpresa por la maquinaria que utiliza el servicio de reccogida de basura de O Barco. Lo comentó ayer tarde, minutos antes de viajar hasta el monasterio de Xagoaza para conocer la construcción y visitar la bodega de Godeval.

"Me deixou moi admirada a cantidade de equipamento moi avanzado. Algúns non os coñecía. Non sabía que existiran", dijo. Horas antes, visitó el Punto Limpio barquense, el antiguo vertedero municipal y las instalaciones que FCC, concesionaria del servicio de recogida de basura, posee en el parque empresarial de A Raña.

La técnico mozambiqueño permanecerá en O Barco hasta el jueves. Su visita pertenece al programa Vacacións con Traballo, que promueve el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. "É un intercambio entre municipios galegos de de varios países cos que firmou convenios. É un troco de experiencias", explicó Da Marta. Estuvo acompañada por los concejales Orlando Saavedra y Cristina Domínguez.