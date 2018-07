Trives, Manzaneda y San Xoán se alían para retener Pediatría

El escenario en el que se desarrollará la entrevista que, el martes próximo, mantendrá el alcalde de A Pobra de Trives con responsables de la Consellería de Sanidade será completamente distinto al previsto inicialmente. El regidor trivés, Domingo Diéguez González, solicitó la reunión para plantear la ampliación de las horas de Pediatría en el Centro de Saúde. Sin embargo, las últimas decisiones del organismo sanitario le obligarán a acudir con un planteamiento totalmente diferente. Ya no se trata de ampliar, ahora su reivindicación se ceñirá a reclamar la continuidad del servicio, toda vez que el Sergas (Servizo Galego de Saúde) anunció su intención de suspenderlo durante los meses de julio y agosto.

"Agora se trata da restitución do pediatra en lugar da ampliación do servizo. Non estamos dispostos a permitir que sempre sexamos os mesmos os perxudicados", dijo el alcalde trivés. El pediatra solo viaja a Trives los martes y jueves. Cuando no se desplaza, "as familias están obligadas a acudir ao médico de cabeceira, salvo nas urxencias", según aclaró Domingo Diéguez. Ayer anunció movilizaciones para evitar la paralización de Pediatría: "Non pasaremos por menos que a restitución do pediatra", aseveró.

El Concello de A Pobra de Trives no está solo en su campaña reivindicativa. Los alcaldes de Manzaneda y San Xoán de Río, dos concellos que también se ven afectados por la retirada del pediatra, comunicaron su disposición de acompañar a su homólogo trivés hasta conseguir que el servicio no desaparezca. "Cada Concello enviou un escrito á Consellería de Sanidade, o que non quita de facer protestas conxuntas e facer forza entre os tres concellos", comentó Luis Castro, alcalde de San Xoán de Río.

Como alternativa a la supresión del pediatra durante el periodo estival, el Sergas ofrece a los vecinos de los tres concellos la posibilidad de desplazarse hasta los centros de saúde de Maceda o de A Rúa.

El diputado de En Marea, Davide Rodríguez, preguntó al Ejecutivo por la supresión del especialista. Explicó que no existe ninguna línea de autobús entre Trives y Maceda y que, si bien sí hay una entre la villa trivesa y A Rúa, esta tiene su salida a las 6,40 horas, para regresar a las 18,30. "Estes desprazamentos ocasionan innumerables molestias que non debería sufrir a nosa veciñanza", dijo.

Sanidade culpa a la falta de profesionales

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) argumentó que la supresión de Pediatría durante el verano es consecuencia de la "imposibilidade de contar con especialistas para cubrir os permisos por vacacións ou baixas laborais do pediatra que atende aos 186 nenos dos centros de saúde de Trives, Manzaneda e San Xoán de Río".

Atribuyó esa imposibilidad a la "carencia de pediatras, tanto en Galicia, como no resto de España, e conta co consenso da Sociedade de Pediatría de Galicia e da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, que avaliaron esta estratexia do Servizo Galego de Saúde, de cara a optimizar e manter o modelo asistencial, dacordo cos condicionantes da nosa comunidade".

En el caso ourensano, las unidades de apoyo de pediatría de atención primaria deben atender, desde que nacen hasta que cumplen los 14 años, a 106 centros de saúde de la provincia, "moitas veces, cunha reducidísima poboación infantil, o que obriga á itinerancia continuada destes profesionais".

En este sentido, el Sergas afirma que el Centro de Saúde trivés atiende a 186 niños, en tanto que Maceda presta sus servicios a 429 de este concello y de los de Baños de Molgas, Xunqueira, Esgos y Paderne. A su vez, A Rúa se ocupa de otros 531, incluidos los de Larouco, Petín, O Bolo y Vilamartín.