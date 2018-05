Vecinos de Viana reparan una carretera deteriorada

El pueblo de Cepedelo (Viana) se cansó de esperar. Sus habitantes, hartos de circular por una carretera, la de Santo Agostiño -dotada con un firme totalmente deteriorado y poblado de baches-, decidieron ponerse manos a la obra y aplicar la solución que tienen más a mano. En las últimas horas, un grupo de vecinos recorrió el vial cubriendo con tierra aquellos socavones que se encontraban en peores condiciones.

Los aproximadamente 13 kilómetros de carretera que precisan de una urgente mejora son propiedad de la empresa Endesa, con la que inició conversaciones la Deputación Provincial para que esta pueda asumir su titularidad y, con ello, su arreglo. Sin embargo, pasan los meses y el ansiado acuerdo no llega, siendo los vecinos los más perjudicados.

"Iremos tapando con terra os buracos. O faremos cada dous ou tres meses", explicó el portavoz vecinal, Elías Fernández. "Se a empresa non se fai cargo do arranxo, alguén terá que tomar cartas no asunto", añadió, para terminar preguntando: "Onde van os nosos impostos?". A su vez, otro vecino de Cepedelo aseguraba: "Os veciños máis lonxevos din que non lembran ver a estrada neste estado. Estamos obrigados a abandonar o pobo".

"Entendo aos veciños. Sabemos que a estrada está mal e, dende o primeiro momento, foi unha das nosas prioridades. Estamos pendentes de que a Deputación e a empresa cheguen a un acordo", dijo el alcalde nacionalista, Secundino Fernández. También explicó que los más perjudicados por el estado en que se encuentra la carretera son los pueblos de Cepedelo, Rubiais, Santo Agostiño, Louzaregos e Paradelo.

A su vez, el PSdeG-PSOE presentó una moción para su debate por la Corporación vianesa solicitando que Endesa, Consellería de Infraestruturas y Concello financien el arreglo del vial.