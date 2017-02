A Veiga convierte un pabellón sin usar en gimnasio

El pabellón deportivo ubicado en el recinto del colegio público de A Veiga dejará de estar inoperativo. Tras años de abandono, el equipo de gobierno que dirige Juan Anta Rodríguez ha decidido dar un giro al proyecto inicial y convertir el espacio en gimnasio. El resultado de su apuesta será visible el próximo sábado, fecha elegida para abrir sus puertas.



Las renovadas instalaciones fueron posibles gracias a diferentes subvenciones que el equipo de gobierno consiguió de la Xunta y la Deputación Provincial. En todo caso, el coste no fue excesivo, al menos para el rendimiento que se espera del gimnasio, pues el total de los trabajos no alcanzó los 40.000 euros.



El proyecto comenzó con la renovación de los vestuarios, que fue seguida de la adquisición de los aparatos repartidos sobre el parqué del gimnasio. Aquí, los vecinos podrán ejercitarse con las mancuernas, estáticas, cintas para correr o máquinas de remo.



Además, los fondos reunidos por el Concello de A Veiga permitieron acondicionar un pequeño parque infantil en el exterior del pabellón.



Una vez finalizados los trabajos de reforma del recinto, el alcalde busca la forma de mantenerlo operativo. En un principio, Juan Anta planteó la posibilidad de que un voluntario se ocupe de abrir sus puertas varios días a la semana. El alcalde explicó que este proyecto "es una muestra más" de su apuesta por el deporte, como también son las clases de gimnasia y de kárate que imparte desde el propio Concello.



El regidor insiste una y otra vez en que la "política de asfalto e farolas", desarrollada en los últimos 30 años, no surtió el efecto perseguido y considera necesario darle un giro hacia la creación de empleo y servicios para fijar población.