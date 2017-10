El geriátrico de Verín interesa a la Fundación San Rosendo

La fundación San Rosendo confirmó en el día de ayer su "firme intención" de llevar a efecto la construcción de un geriátrico en la localidad de Caldeliñas, "siempre que el Concello de Verín cumpla con los compromisos adquiridos para llevar a buen término esta iniciativa", que no son otros que la puesta a disposición de los terrenos para la edificación y la oportuna legalización de la superficie para levantar sobre ella el centro de mayores.

En estos momentos, el trámite urbanístico para llevar a buen término la iniciativa acaba de recibir el visto bueno en forma de declaración de impacto medioambiental positiva, lo que deja al expediente iniciado pendiente de la aprobación inicial para continuar con el proceso administrativo que concluirá con la puesta a disposición de los terrenos para la ejecución definitiva del proyecto.

Desde la Fundación San Rosendo dejan un claro mensaje: "Nosotros recibimos muchas propuestas a lo largo del año, se estudian todas, pero algunas se desechan por no resultar de interés. En el caso de Verín, la posición de esta Fundación es firme en el sentido de que queremos llevar a buen puerto el proyecto, pero no está en nuestras manos, porque en estos momentos en esa parcela no se pueda construir. Si el Concello pone a disposición los terrenos sin ningún impedimento, llevaremos a cabo la construcción del geriátrico. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Si la semana que viene nos dicen que podemos construir, nosotros nos ponemos a trabajar en el proyecto", señalan.

MARZO, EN EL HORIZONTE

Según la previsiones más optimistas, "y aunque llevamos un par de meses de retraso -explica Seoane Fidalgo-, confiamos en que para el próximo mes de marzo podamos tener la aprobación definitiva del plan sectorial de infraestructuras que permita ejecutar en esos terrenos el proyecto del geriátrico". Aprobado el plan, será el momento de comenzar con la puesta a disposición de los terrenos necesarios.