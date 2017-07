Ampliación del plazo para cambiar datos de las viñas

El Pleno del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras acordó ayer la ampliación del plazo para que los miembros del sector vitivinícola de la zona amparada puedan modificar los datos de las parcelas que inscriben en el organismo, datos que marcarán magnitudes como la superficie o la producción de las mismas. El plazo se amplía hasta el próximo viernes 7 de julio. Esta medida contó con la aprobación de todos los miembros del Pleno del Consello Regulador, salvo el vocal del SLG y de las pequeñas y grandes bodegas, que decidió abstenerse.

Otro acuerdo que adoptó el Consello Regulador fue la celebración el 14 de julio de la XVIII Cata de los vinos de la D.O. Valdeorras. Esta actividad se desarrollará en la sala de catas del Consello y se enmarca dentro de los actos de la XX Feira do Viño. El Pleno aprobó también ayer las bases del certamen, que se desarrollará en dos fases: una primera de precata o cata de selección y una segunda relativa a la cata final. En esta cata podrán participar los vinos elaborados por las bodegas inscritas en la Denominación de Orixe, presentes en la Feira do Viño y correspondientes a la cosecha de 2016, siempre que se encuentren en fase de comercialización. También podrán participar en la cata vinos de cosechas anteriores a la del año pasado, dentro de la categoría "vinos de diferentes cosechas".

Se pueden presentar a la cata como máximo dos marcas por bodega y han de cumplir el volumen mínimo de la partida, que no deberá ser inferior a 1.000 litros. La recogida de muestras será realizada por el personal del Consello Regulador y, para la supervisión de la cata, se conformará un jurado presidido por el director técnicodel organismo.