El PP rechaza la auditoría del hospital de Valdeorras que solicitó el BNG

La diputada nacionalista Noa Presas culpó al PP de negarse a investigar las guardias falsas del Hospital Comarcal Valdeorras. En su intervención parlamentaria, defendió "recuperar a área sanitaria de Valdeorras e dotala dos recursos materiais e humanos suficientes". También pidió la realización de "unha auditoría independente, que esclareza as circunstancias de falsidade dos partes de garda para establecer medidas ao respecto e reflexar a dotación de medios materiais e humanos do hospital desde 2009".

Presas afirmó que "a denuncia de partes de garda falsos, feita por un profesional a quen agradecemos a súa valentía, é moi grave e amosa o deterioro da sanidade pública".

A su vez, el portavoz de Sanidade del Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, respondió que "gracias á área sanitaria que inclúe o distrito de Valdeorras foi posible manter os servicios de traumatoloxía e as gardas de medicina interna, coa colaboración existente entre facultativos do Complexo Hospitalario de Ourense e do propio Hospital de Valdeorras".

Recordó que, desde la creación de la Xerencia de Atención Integrada se pusieron en marcha consultas de digestivo, endocrinología, medicina preventiva, pediatría, rehabilitación, reumatología y urología. Además, apuntó que, desde 2015, se invirtieron más de 770.000 euros en nuevas tecnologías, de un total de 1,2 millones.