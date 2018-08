La tala en el área recreativa genera polémica en O Barco

La tala de decenas de árboles en el área recreativa barquense de O Salgueiral, situada en la margen izquierda del río Sil, está generando una fuerte polémica en la villa. La corta fue acometida por la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, según informó el Concello y había sido adelantada hace semanas por el propio presidente del organismo gestor de la cuenca, Francisco Marín Muñoz.

Los trabajos fueron contratados para eliminar los ejemplares que amenazasen con provocar el desbordamiento del río, buscando "abrir o cauce do Sil", tal y como había manifestado Marín Muñoz. Por otra parte, la actuación "casi no tendrá costo" para el organismo, pues la adjudicataria se quedará con la madera.

Nada más iniciarse los trabajos se escuchaban las primeras críticas, estas procedentes de la oposición municipal. El portavoz del grupo popular, Arsenio Moldes Gómez, recordó que el PP había solicitado al equipo de gobierno la elaboración de un estudio para definir los árboles que están en mal estado. "Preguntaremos por qué se cortan", afirmó ayer el edil, que insistió en que reclamarán que los retirados sean repuestos.

A su vez, desde Riada Cidadá, el concejal Félix García Yáñez, se opuso a la actuación. "Ya planteamos que no se debían cortar", quejándose asimismo de que "esta tala obedece a los intereses de las empresas. No respetan ninguna norma. La tala se hace por intereses economicistas". También exigió que los árboles eliminados sean repuestos y, tomando como patrón el modelo sueco, plantea que "por cada árbol talado sean plantados dos".

En el equipo de gobierno socialista, la concejala de Medio Ambiente, Diana Urdangaray Díaz, atribuyó la corta a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, descartando cualquier relación con el Concello, pero el concejal de RC. Félix García afirma que "o Concello podería opoñerse".

150 ejemplares marcados en las orillas del Sil

La tala fue iniciada semanas después de que 150 árboles del Paseo do Malecón y de la propia área recreativa del Salgueiral fuesen marcados por trabajadores de la Consellería do Medio Rural. Según indicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Diana Urdangaray, son ejemplares que impiden crecer a la vegetación de ribera y no todos serán cortados.