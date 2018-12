En defensa das bruxas sabias

Unhas bruxas ao final do seu camiño irán na procura da súa sucesora, que ten que ser boa e digna. Unha misión que lle encargarán ao seu sobriño, o trasno Damián, que terá que utilizar o libro dos feitizos para conseguilo. Sen embargo, unha maga malvada tratará de roubar o libro para lograr ser a dona do mundo.

"Aprendiz de bruxa", escrita e dirixida por Elena Seijo, estrearáse o próximo mércores ás 18,15 horas no Auditorio Municipal de Ourense, enmarcada na Mostra de Teatro Infantil de Ourense.

Os alumnos da aula de teatro infantil do Campus darán forma a unha historia na que as súas protagonistas farán un "empoderamento das mulleres bruxas", según apunta Seijo, que sempre estiveron mal vistas nas historias populares. A través do xogo e cun vocabulario adaptado aos nenos, como explica a directora da obra, os intérpretes farán unha defensa destas "mulleres sabias", que explica habían collido mala fama e estaban "fustigadas polos homes porque sabían máis ca eles", di a directora da obra.

Os máis pequenos descubrirán nesta obra con "moito ritmo e sorpresas, a unhas bruxas maiores que están perdendo os seus poderes. Ante esta situación, encargan ao seu sobriño que saía na procura da súa sucesora para garantir que sexa unha bruxa boa.

A "ledicia e o divertimento" unénse nunha obra escrita para os rapaces da aula Geppeto de teatro do Campus, que cada ano estrean unha obra con motivo desta mostra de teatro.

Inspirada nun conto e a raíz das clases e das sesións de improvisacións nos ensaios, Seijo, escribe esta "divertida historia" que fai defensa destas "sabias".

Lugar: Auditorio Municipal de Ourense

Fecha e hora: Mércores, 18,15 horas