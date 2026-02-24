El papel, refugio en la tormenta de la "bulosfera"
Las entrevistas
El placer de la lectura
La alfabetización mediática y la "desdigitalización" de las aulas
APRENDIZAJE
Los libros de texto regresan a las mochilas y aulas escolares
Los malos resultados de la digitalización educativa obligan a la vuelta a los modelos más tradicionales
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL
¡Cuidado con las pantallas!
Más del 90% de los menores de entre cuatro y diez años dedica más tiempo del recomendable ante pantallas y dispositivos móviles. Expertos médicos y en psiquiatría infantil advierten además de que un uso excesivo provoca problemas en el desarrollo.
📰 Los libreros: “Leer en libro físico es hoy un ejercicio de resistencia”