El papel, refugio en la tormenta de la "bulosfera"

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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Menores concentrados en pantallas digitales

¡Cuidado con las pantallas!

La Región

Más del 90% de los menores de entre cuatro y diez años dedica más tiempo del recomendable ante pantallas y dispositivos móviles. Expertos médicos y en psiquiatría infantil advierten además de que un uso excesivo provoca problemas en el desarrollo.

📰 Los libreros: “Leer en libro físico es hoy un ejercicio de resistencia”

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Barco de papel El papel, refugio en la tormenta de la "bulosfera"
Medios de comunicación.

24 feb 2026

España limita al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación

El Gobierno lleva al Consejo de Ministros la limitación de los ingresos que obtienen los medios de comunicación a partir de la publicidad institucional. El tope se pone, a raíz de este acuerdo que se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno, en el 35%. El ordenamiento español se adapta así al europeo, que además obliga a declarar cuál es la propiedad de dichos medios.

El mostrador de la imprenta, rehabilitado en el marco del proyecto Vilas Vivas.

11 dic 2025

Un escaparate que es historia

Vilas Vivas apuesta por la dinamización comercial de zonas históricas y la puesta en valor de su patrimonio, como la recuperación del escaparate de la antigua imprenta y librería “El Ribadaviense”, cargado de memoria colectiva.

Educación y digitalización

2 sep 2025

¿Qué pantallas conviene usar en la escuela?

Carmen Conde, primera mujer en ingresar en la RAE, fue una de las grandes pedagogas –y, sin embargo, también una de las grandes olvidadas– en la historia de la educación. En los años 30 del pasado siglo escribió un ensayo sobre educación que la Universidad de Murcia rescató con la llegada de la democracia. En él, defendía de manera específica (y dedicándole un capítulo completo) el uso del cine en las aulas.