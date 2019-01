Feminismo moderno del siglo XIX

"É unha experiencia teatral única e moi íntima. Porque o público estará preto da protagonista que é Melania Cruz". Son palabras del ourensano Tito Asorey, productor teatral y una de las piezas importantes de la obra "O empapelado amarelo".

El proyecto surge de la inquietud literaria de la lucense Melania Cruz, después de leer el libro "The Yellow Wallpaper", de la escritora Charlotte Perkins Gilman y publicado en el S.XIX. Un relato autobiográfico donde la intelectual se despoja de la figura de su marido, separándose de él para emprender su libertad ensayística . "Queremos transmitir unha viaxe sensorial de proximidade co público. Xogamos moito coa iluminación e cos efectos sonoros. Créase unha atmosfera moi persoal coa protagonista", explica Melania Cruz. Ambos actores remiten al libro, después de leerlo. La lucense afirma que "é unha denuncia do pasado, pero que encontramos na actualidade. A protagonista do relato estaba atrapada nunha vida que non lle permitía experimentar a súa faceta máis creativa que era a de escribir. Entonces, ela decidiu apartarse do seu marido. Naquela época supuño un shock".

La obra teatral se desarrolla bajo un juego experimental que ahonda sobre la problemática contemporánea del papel de la mujer como madre y poniendo en cuestión el rol de la mujer en el hogar. El monólogo de Melania Cruz toma protagonismo para no olvidar a aquellas mujeres que lucharon por su libertad y creatividad literaria.

Lugar: Auditorio Municipal

Fecha y Hora: domingo, 27 de enero, a las 18:00 y 20:00 horas

Entrada: 5 euros