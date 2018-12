Laura Doce: crecer, crecer y crecer

Cambió Ferrol por Ourense, al equipo de toda su vida (A Fervenza) por un extraño aunque apetitoso Envialia, Segunda División por Primera y un rol protagonista a tener que ganarse cada uno de los segundos que está disfrutando en la élite del fútbol sala femenino nacional. Es Laura Doce (ala-pívot, 20 años), la jugadora con la que se puso en marcha el nuevo proyecto de futuro del equipo ourensano, ese basado en la gente con poca experiencia pero con calidad y ganas que tienen la misión de devolver, eso sí, a medio plazo, al equipo blanquinegro a la élite. El 3 de junio, antes de terminar la pasada temporada, supuso el primer fichaje del nuevo Envialia.

"No tenía una mala impresión de Ourense, ni mucho menos, pero no suponía unas expectativas tan altas como ahora que vivo en ella. En la ciudad muy bien, y lo mismo en un equipo tan importante como es este. Del entrenador (Morenín), no tenía demasiadas referencias de su forma de trabajar. Es exigente pero nos hace aprender mucho, además de saber llevar al grupo. Ciudad, equipo y entrenador bien, y por ello estoy muy contenta", destaca la joven jugadora.

Joven pero sobradamente preparada y ambiciosa, así es Laura Doce, para la que el Envialia es una gran ocasión de seguir creciendo. "Desde hace dos años había llamadas de equipos interesados en ficharme pero entonces creí que todavía tenía cosas que aprender y hacer en A Fervenza. Este verano sí era el momento de salir, y Envialia es una gran oportunidad. No sé lo que será en el futuro, pero a día de hoy no me arrepiento. Sabía que Primera suponía un salto enorme. Por ritmo, exigencia, físico y calidad sabía que me iba a costar mucho, pero creo que estoy yendo a más porque estas dos últimas semanas me noto mucho mejor. Venía acomodada, y me costó, pero estoy contenta teniendo más minutos, pero trabajo para que mi participación sea cada vez mayor".

Sitúa la trayectoria del equipo "por encima de lo esperado", y lo que más le preocupa es "estar preparadas para cuando llegue la derrota, porque hasta ahora todo va perfecto, pero llegará".

Promesa del fútbol sala gallego, en Ourense quiere ser realidad.