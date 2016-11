A patinaxe artística adquire protagonismo en Ourense este sábado

Ourense vivirá unha xornada adicada á patinaxe artística coa celebración o próximo sábado coa celebración da Copa Deputación no Pavillón do Campus Universitario e coa Gala de campións que terá lugar no Pazo dos Deportes Paco Paz na que haberá unha exhibición dos mellores patinadores artísticos a nivel nacional e internacional.

A Copa Deputación terá lugar de 10:30 a 13:30 horas no Pavillón do Campus Universitario que terá como participantes aos rapaces dos clubes da cidade, o Club Fénix e o Club Deportivo Ourela. En total serán preto de 60 patinadores e patinadores, os que participen nesta xornada.