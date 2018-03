Las muertes por gripe en España se elevan a 748, un 77% más que la temporada anterior

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III ha registrado en su último informe semanal 62 nuevos fallecimientos de pacientes confirmados de gripe que elevan a 748 el número total de fallecidos con el virus, un 77 por ciento más que en toda la temporada anterior.



Así se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España relativo a la semana del 26 de febrero al 4 de marzo, que pese a este nuevo aumento de fallecidos sigue registrando un progresivo descenso de la actividad gripal, por sexta semana consecutiva.



Los autores aclaran que los últimos fallecimientos notificados corresponden a muertes distribuidas entre las semanas previas, aunque pese a ello manifiesta un "exceso de mortalidad por encima de lo esperado".



De hecho, hasta el momento se han registrado 327 muertes más que las 421 contabilizadas durante toda la temporada anterior, convirtiéndose en la epidemia más letal de los últimos años en España, por delante incluso de la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009, que causó 472 muertes.



El exceso de fallecimientos de este año se concentra fundamentalmente en los mayores de 64 años, con un 9 por ciento de sobremortalidad, y coincide tanto con la fase de ascenso de la epidemia gripal como con una ola de frío registrada en España en las últimas semanas.



El 85 por ciento de los fallecidos eran mayores de 64 años y la mediana de edad se eleva hasta los 82 años. El 98 por ciento presentaban factores de riesgo, el 52 por ciento desarrolló una neumonía y el 28 por ciento ingresaron en una unidad de cuidados intensivos (UCI).



Además, según apuntan desde el Carlos III, de los 641 casos pertenecientes a grupos de riesgo en los que está recomendada la vacunación hasta el 49 por ciento no había sido vacunado.



Este porcentaje de inmunización es similar al registrado entre los 4.588 casos graves hospitalizados confirmados por gripe (7% más que la semana anterior), ya que entre los 3.484 pertenecientes a grupos de riesgo el 53 por ciento no habían recibido la vacuna.



El 88 por ciento de los pacientes presentaban factores de riesgo de complicaciones por gripe, entre los que los más prevalentes eran enfermedad cardiovascular crónica (44%), enfermedad pulmonar crónica (29%) y diabetes (29%), y enfermedad cardiovascular crónica (8%) y enfermedad pulmonar crónica (6%) entre los menores de 15 años.



Los casos caen un 25% en la última semana



Pese a estos casos, el informe de la última semana muestra una caída de la incidencia de gripe del 25 por ciento con respecto a la semana anterior, al pasar de 109 a 81,5 casos por cada 100.000 habitantes.



La región más castigada es La Rioja, con 181,1 casos por 100.000 habitantes, seguida de Melilla (176,4), Castilla y León (158,2), Ceuta (144), Aragón (137,2), Navarra (135,5), Cataluña (114,6), País Vasco (109,1), Extremadura (86,1) y Castilla-La Mancha (85,8).



Ya por debajo de la media nacional se sitúan Baleares (72,6), Asturias (51,6), Andalucía (47,1), Comunidad Valenciana (44,7), Madrid (38,4) y Cantabria (20,7), mientras que de Murcia y Galicia no se especifican datos.



La difusión de la enfermedad todavía es epidémica en diez comunidades pero ya es esporádica en Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura; y local en Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra.