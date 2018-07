Los taxistas de Madrid se declaran en huelga "espontánea" e indefinida

Los taxistas de Madrid han anunciado hoy una huelga "espontánea" e indefinida para reivindicar la limitación de las licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor), que usan las compañías Uber y Cabify, en solidaridad con sus compañeros de Barcelona.



Según ha informado a EFE la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la entidad apoya la decisión de los taxistas de no trabajar "por iniciativa propia" que ha dejado sin servicio al aeropuerto de Barajas y la estación de Atocha, aunque los trabajadores han acordado prestar servicios mínimos gratuitos para ancianos y personas con discapacidad.



"En estos momentos no hay taxis en Madrid", ha dicho a Efe Julio Sanz, presidente de la federación.



La huelga no se ha convocado de forma oficial sino que ha surgido de la "impotencia y la frustración de los compañeros" por la proliferación de los vehículos sin conductor y la solidaridad con los taxistas de Barcelona, que colapsaron la ciudad condal ayer tras hacerse público el auto del TSJC que mantiene la suspensión cautelar del reglamento metropolitano que restringe la concesión de licencias VTC.



En el auto, el TSJC acuerda "ratificar" la decisión adoptada el pasado 19 de julio y "suspender cautelarmente" el reglamento, con lo que atiende la petición que le había hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



Los taxistas de Madrid exigen al Gobierno central "cambios normativos urgentes" que garanticen la viabilidad del servicio del taxi.



"Exigimos una respuesta de la administración que traslade al colectivo la tranquilidad y estabilidad necesaria para seguir desarrollando nuestro servicio", indica la federación en un comunicado en el que acuerda sumarse a las movilizaciones espontáneas.



No obstante, la decisión de la federación no está pactada con el resto de las organizaciones del gremio, ha dicho a EFE Julio Sanz.



Ayer, numerosos taxistas de Madrid bloquearon los accesos al aeropuerto de Barajas, adonde se desplazaron varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para evitar que se produjeran incidentes.



Según han informado a EFE varios trabajadores, este mediodía se ha convocado una asamblea en el aeropuerto de Barajas para analizar la situación y tomar una decisión sobre las movilizaciones.