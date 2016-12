Urovesa llega ya a 25 países con sus vehículos especiales

La compostelana Urovesa es líder internacional en la fabricación de vehículos especiales y todoterrenos y desde su creación en el año 1981 ha tenido un crecimiento firme y constante, pasando de un equipo de 10 trabajadores a más de 150 empleados directos, capaces de producir vehículos de hasta 20 toneladas.

La empresa es conocida por ser proveedora habitual de las Fuerzas Armadas, con quien actualmente tiene un acuerdo marco por 4 años para el suministro de vehículos 4x4 de 1,5 toneladas que implica la adquisición de 772 unidades Vamtac por un importe de 149 millones de euros. Dentro de este acuerdo, el Ministerio de Defensa acaba de adjudicar la compra de un nuevo lote de vehículos blindados Vamtac ST5 por un importe de 1,5 millones de euros.

El 60% en el exterior

Con un alto grado de internacionalización, los vehículos desarrollados y fabricados en sus fábricas de Santiago y Valga llegan ya a más de 25 países en 4 continentes. Desde su primer contrato en el exterior, en el año 92, su volumen ha ido en aumento y actualmente la exportación supone el 60% de su facturación. Además de los vehículos militares, Urovesa también produce otro tipo de vehículos especiales, como vehículos de emergencias o de extinción de incendios.

Esta semana Urovesa ha vuelto a la actualidad porque José Sierra, presidente honorífico, recibió de manos del presidente de la Xunta el Premio a la Excelencia Empresarial que otorga el Club Financiero de Santiago. El CFS puso en marcha este galardón hace cuatro años con el objeto de distinguir a los dirigentes gallegos que con su actividad contribuyen al desarrollo económico y social de Galicia. La creación de empleo, la contribución al PIB gallego, la internacionalización o la inversión en I+D son aspectos que el Club valora especialmente en la concesión de este premio.

Insignia de Galicia

El presidente del CFS, Roberto Pereira, destacó la trayectoria y la gestión empresarial de José Sierra al frente de Urovesa porque “es una de las empresas insignias de Galicia que ha experimentado un crecimiento constante, basándose en la tecnificación y en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, llegando a convertirse en protagonista del boom exportador de la industria gallega”, explicó.

Por su parte, el homenajeado, José Sierra, expuso las claves del éxito de la compañía. “Nuestras estrategias son de características específicas y diferenciadas, tanto en producto como en procesos fabriles o técnicas de venta. Y prestamos especial atención a valores de empresa como la estabilidad, la innovación, la diferenciación, la orientación al cliente o la flexibilidad”. Sierra recordó sus inicios y el momento en el que decidió crear Urovesa. “Los riesgos eran muy grandes, y más cuando pensaba en que tenía tres hijos, pero mi familia me apoyaba y animaba. Recuerdo que mi suegro me aconsejó que trabajase por aquello en lo que creía y tirase hacia delante, sin miedo. Precaución sí, miedo no. Y eso hice”, relató emocionado el dirigente santiagués.