Los sindicatos acusan a Rueda de "mentir" y se remiten a las cifras

Manuel Díaz, portavoz del comité de huelga formado por siete sindicatos de los funcionarios de justicia y miembro de UGT-Galicia, ha acusado hoy al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "mentir" cuando asegura que los sindicatos boicotean cualquier posibilidad de acuerdo para zanjar este conflicto al pedir aumentos salariales cada vez mayores.



En este sentido, Díaz ha señalado que "los números no engañan" y que "es fácil constatar" que el vicepresidente autonómico "no está diciendo la verdad", ya que en la pasada reunión los representantes sindicales decidieron rebajar sus pretensiones salariales de 225 euros a 190 euros más al mes en el complemento autonómico transitorio.



Así pues, el miembro del comité de huelga ha querido aclarar también que la reivindicación sindical continúa siendo la misma: que Galicia siga como la quinta autonomía en términos de retribuciones, por detrás de Cantabria y por delante de Asturias, que últimamente ha aprobado una subida salarial de 160 euros al mes, lo que la deja 140 euros por encima de Galicia.



A este respecto, Díaz ha manifestado que la cantidad a acordar entre Xunta y sindicatos no debe ser inferior a la firmada por la Comunidad vecina para resolver un problema que incluye -ha recordado- otras cuestiones de índole laboral ya encarriladas, relacionadas con bajas por enfermedad o amortizaciones de plazas.



Asimismo, el representante sindical ha considerado "muy negativa" la postura de Alfonso Rueda, cuya "prepotencia" no ha hecho más que "echarle más gasolina al fuego" y enfangar un conflicto ya de por sí complicado.



"Parece que le interesa" proseguir en este estado de confrontación, ha declarado Díaz, que ha renovado el calificativo de "chantaje" para la decisión del vicepresidente autonómico de no sentarse personalmente a negociar mientras no se suspenda la huelga indefinida vigente desde el pasado 7 de febrero.



Finalmente, el portavoz del comité de huelga ha descartado que la prolongación de conflicto haya hecho mella en la voluntad de los trabajadores, ya que -ha informado- en las asambleas del día de hoy ha quedado reafirmada la decisión de "no bajar de los 190 euros al mes" de incremento y de mantener la huelga mientras no haya acuerdo.



Los sindicatos de los trabajadores de la administración de Justicia están a la espera de una llamada por parte de la Xunta de Galicia para retomar las negociaciones interrumpidas el pasado viernes (9 de marzo) tras una reunión de más de nueve horas en la que no se alcanzó acuerdo alguno en temas de índole salarial.



En esa reunión, que se produjo más de dos semanas después del anterior encuentro (20 de febrero), la Xunta subió su oferta hasta los 105 euros, una cantidad que los sindicatos consideraron "muy lejos" de sus pretensiones.