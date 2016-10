Esquerda Unida felicítase pola sentenza do parador de Verín

Esquerda Unida congratúlase nun comunicado pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara ilegais as obras de rehabilitación realizadas pola Axencia Galega de Turismo levadas a cabo no interior da fortaleza de Monterrei co propósito de transformalo nun parador.



Dita sentenza confirma a do xulgado do contencioso-administrativo número 2 de Ourense, onde xa se destacaba que as obras realizadas excedían a edificabilidade máxima permitida para este Ben de Interese Cultural, no que ao número de habitacións dispoñibles se refire, doce fronte ás dez que fixa a ordenanza municipal reguladora.

A sentenza do TSXG, din dende EU, apoia o labor que desenvolveu a Plataforma pola Defensa do Castelo, que sempre denunciou esa actuación da Xunta.