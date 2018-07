A Fundación Insua dos Poetas dá a coñecer aos seus galardoados

O xurado cualificador dos premios "Insua dos Poetas 2018" fixo público no día de onte os premiados deste ano, que recibirán, ademais do recoñecemento social, unha peza orixinal do escultor ourensán Acisclo Manzano, que será entregada a cada un deles no transcurso da décima edición da Festa da Palabra o vindeiro sábado 28 de xullo, dende as 11,30 horas.

O escritor ourensán Bieito Iglesias, dentro da sección de creación literaria; o artista, comunicador e debuxante coruñés Siro López (artes plásticas); a plataforma Mina de Touro-O pino non de A Coruña pola súa defensa e conservación do medio ambiente; Benigno Moure, promotor da Fundación San Rosendo, dentro da sección de Acción Social; Andrés Rodríguez, presidente de Viña Costeira (Iniciativa Empresarial), Beatriz Carballo, premio á migración; e Cablevisión de O Carballiño (Medios) serán os galardoados o vindeiro sábado no certame da palabra.