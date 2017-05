Es, además, director del Programa de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Investigación Médica Aplicada. La sesión será hoy a las 20,00 horas en el Colegio de Médicos de Ourense.

¿En qué se diferencia la inmunoterapia de otras terapias?

Al contrario de la quimioterapia, que va dirigida contra las células tumorales, la inmunoterapia busca estimular las defensas para que ataquen a las cancerígenas. Además, genera una respuesta-memoria de manera que si el tumor vuelve a aparecer al cabo de unos años, la respuesta se enciende. Previene recaídas.

¿Tiene efectos secundarios?

Puede desarrollar colitis porque al potenciar el sistema inmune corremos el riesgo de activar una respuesta inmune contra antígenos propios. Son efectos más manejables clínicamente que los de las quimioterapias convencionales.

¿Es eficaz para todos los tipos de cáncer?

Se descubrió que es eficaz en cánceres para los cuales prácticamente no había alternativas terapéuticas como es el caso del melanoma metástico. También se demostró su eficacia en algunos tipos de cáncer de pulmón. No obstante, hay que ser cautos. No todos los tumores responden por igual ni todos los pacientes se benefician de esta terapia.

¿Será el fin de la quimioterapia?

No, en absoluto. Las combinaciones de quimioterapia o radioterapia con inmunología y, por supuesto, sin olvidarnos de la cirugía serán claves.

¿Es viable económicamente?

El coste por paciente es muy elevado y, además, a eso se le suma que no responde en el 100% de los pacientes. La Seguridad Social no podría soportar un tratamiento masivo, por ejemplo, en cáncer de pulmón con todos los pacientes sino tuviéramos una garantía de respuesta. Es necesario buscar biomarcadores que permitan seleccionar aquellos pacientes que se beneficiarán. Hay que llegar a acuerdos con las farmacéuticas.