La OUFF Escola premia aos mellores traballos audivisuais realizados por escolares

O Auditorio Municipal acolleu a gala da OUFF Escola na que se entregaron os diferentes premios aos mellores traballos audivisuais en galego realizados por escolares. Ademáis, se proxectaron os traballos gañadores dos 120 que se presentaron.

No acto estivo presento o alcalde da cidade, Jesús Vázquez, mostróuse orgulloso de "ver tanta participación neste certame, que está a formar unha canteira de cineastas para o futuro".

PREMIADOS

• 1º premio de 600€ na categoría “Demais niveis de ensino non universitario”: Os xeranios do señor Alfonso do CPI Virxe da Saleta, de Cea.



• 1º premio de 600€ na categoría “Infantil ou Primaria”: O mago Rosa do CEIP Plurilingüe Otero Novas, de Cortegada.



• 2º premio de 400 € na categoría "Demais niveis de ensino non universitario":Sons do camiño do IES Chamoso Lamas, de O Carballiño.



• 2º premio de 400 € na categoría “Infantil ou Primaria”: Ranilda do CEIP de A Lama, do concello pontevedrés de A Lama.



• Premio de 300 € ao mellor guión da categoría “Demais niveis de ensino non universitario”: O capitán Penedo do CPI Antonio Failde, de Coles.



• Premio de 300 € ao mellor guión da categoría “Infantil ou Primaria”: A chave para 6.000 presos, do CEIP Torre Illa, da Illa de Arousa.



Ademais, na categoría de Infantil e Primaria:



• Mención especial a Señor Ramón e Señora Ramona, do Centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa.



• Mención especial a Maruxa do CEIP Coirón Dena, de Meaño.



• Mención especial a A máscara do león do CEIP Plurilingüe A Pedra, de Bueu.



E na categoría “Demais niveis de ensino non universitario”:



• Mención especial a Curuxás do IES do Camiño, de Palas de Rei.