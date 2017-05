El Parlamento gallego pide declarar las heladas "fenómeno adverso"

El Parlamento gallego aprobó ayer con los votos favorables del PP una iniciativa en comisión parlamentaria con varias medidas de apoyo a los viticultores afectados por las heladas que tuvieron lugar el pasado mes de abril. Entre otras cosas, piden que se declaren "fenómeno climático adverso" como paso previo a la "posible concesión de axudas". Esta proposición no de ley fue defendida por el diputado popular José González y recibió la abstención de los tres grupos de la oposición.

El texto requiere a la Xunta que garantice que los viticultores afectados reciban asesoramiento de "técnicos especializados" en la repoda y recuperación de los viñedos; así como que, en colaboración con entidades financieras, se firmen convenios que permitan "financiar a perda de ingresos" de quienes perdieron "máis dun 50% da produción". Asimismo, demanda al Gobierno gallego que "impulse de maneira decidida" la contratación de seguros en las explotaciones agrícolas, y que en las ayudas "se prime" la implantación de sistemas antiheladas.

En esta iniciativa parlamentaria también se reclama al Ejecutivo autonómico que, tanto en las ayudas para plantación de nuevos viñedos como en la concesión de derechos de plantación, se conceda "prioridade" a las que se realicen en zonas menos expuestas a las heladas. Adicionalmente, pide negociar con el Gobierno que establezca rebajas en el IRPF de los productores afectados, además de "bonificación ou moratorias sen intereses" en sus pagos a la Seguridad Social.

Además, En Marea instó ayer a laXunta a establecer ayudas específicas para los daños ocasionados. La iniciativa fue rechazada por el PP, alegando que era "moi xenérica" . La diputada Paula Quinteiro aseguró que no entiende "a manía do PP de non atender as demandas xustificadas dos afectados". Por su parte, Noa Presas, diputada del BNG, afirmó que estarán "vixiantes" para que se cumplan las ayudas, aunque las calificó de "lavado de cara" tras las movilizaciones e incidió en la petición de ayudas directas para el sector. El responsable de Unións Agrarias en O Ribeiro, Carlos Basalo, calificó de "cortina de fume" las medidas aprobadas y pidió a Medio Rural que "deixe de marear a perdiz" porque, según él, "está cabreando aos viticultores".