SOS ourensano en Bruselas ante los ríos "abandonados"

La voz de los ríos ourensanos se escuchó este jueves en Bruselas. Colectivos como la plataforma Ríos Limpos o la asociación en defensa del río Támega y Auga Limpa xa! de A Limia reclamaron en el Parlamento europeo que se blinde la protección de los ecosistemas fluviales ante el "sistemático incumprimento" de la legislación y directivas europeas en materia de recursos hídricos, en el marco de una jornada apadrinada por el BNG y el grupo Os Verdes-Alianza Libre Europea.

Poniendo como ejemplo al río Barbaña de la ciudad, Xosé Santos, de Ríos Limpos, apuntó a que "o país dos mil ríos" se ha convertido en "o dos dez mil verquidos". Relató cómo el Barbaña lidera las denuncias en cuanto a contaminación, algo que achacó al "control social" al atravesar el núcleo urbano, y pidió a las administraciones que "cumpran a lei que xa existe a nivel europeo" para frenar los vertidos, no, que atribuyó principalmente a empresas del Polígono, pero también en los cauces del Loña, Támega, Limia, Arnoia....

La representante de la asociación de vecinos San Breixo de Seixalbo, María Nóvoa calificó de "crítica" la situación del río Barbaña y otros ríos, también apuntando al "origen industrial" de los vertidos y alertó de la "impunidade" con la actúan "empresarios irresponsables". En esa línea, manifestó que "en Ourense, non se está aplicando a lexislación en vigor para rematar cos verquidos ilegais, non se levan a cabo os investimentos necesarios para a depuración de augas procedentes dos polígonos, residuos industrias que acaban nos cauces fluviais sen o correspondeniten tratamento".

Encuentro futuro en Ourense

Xosé Santos aprovechó, además, para lanzar la propuesta de realizar en Ourense el próximo 5 de junio un encuentro de asociaciones en defensa de los ríos de toda Galicia, para elaborar estrategias comunes.

Además, el representante de Ríos Limpos llamó la atención en Bruselas por la "xerificación" a la que se enfrenta Ourense, que en los próximos 30 años se enfrenta a la pérdida de la mitad de sus lluvias anuales, lo que obligará, dijo, "a saír da cegeuira imperante e imposta" advirtiendo de la "urxencia" de implantar una "nova cultura da auga".

María Carmen García, de la plataforma Salvemos o Támega, inició su intervención recordando que "ningunha das augas de Ourense está en estado óptimo", y pidió que "quen contamine teña que pagar". En el caso concreto del Támega, García subrayó los "recorrentes" vertidos de las obras del AVE ante la "inoperancia" de las administraciones: "Vértense as balsas aos regatos ,de aí aos afluentes e ao Támega. Só houbo dúas multas, e iso que estamos falando dunha zona Rede Natura!".

Antonio Monteiro, de Auga Limpa Xa!, habló del "atentado" que se produce con los purines de las granjas y subrayó los problemas de contaminación del río Limia hasta el embalse de As Conchas, "unha zona totalmente abandonada que soporta a contaminación de Coruña e Lugo xuntas", y advirtió de que la contaminación "xa está chegando ao norte de Portugal".

Todos los colectivos, no solo los ourensanos, sino los de la plataforma en defensa del río Verdugo, la plataforma contra la ampliación de la Edar de Os Praceres, o las de la defensa de las rías de O Burgo y Vigo. "Menos mal que aquí polo menos nos atenden, xa que en Galicia a autoridades non nos fan caso, hai incumprimentos que non queren ver", señaló Eloy Piñeiro, representante de esta última.

"Fondos hay, pero a veces no son capaces de gastarlos"

"Has ido al corazón de mi frustración", señaló Veronica Manfredi, después de que uno de los miembros de la comitiva gallega, Manuel Fariña, recordase la falta de saneamiento en Galicia y la "deixadez" de las administraciones. "Hai casos de depuradoras que están apagadas porque nin Xunta nin concellos se fan cargo". En ese sentido, Xosé Santos "Non ter auga en calidade e cantidade suficiente é unha discriminación de cara a unha parte da poboación", señaló. Rosana Micciche, del plan de fondos Feder para Galicia en la Comisión Europea, fue clara y dijo que "fondos hay, pero a veces los estados son incapaces de usar el dinero, y otras veces el problema de las autoridades locales, que son quienes han de hacer los proyectos". En este sentido, desde Ríos Limpos se preguntaron si "non debería haber un control dos fondos chegados ao noso país para infraestruturas relacionadas coas augas?"

Una de las claves: el agua como derecho humano en cada Constitución

En la jornada que no solo estuvo la europarlamentaria nacionalista Ana Miranda, sino destacados miembros de las instituciones europeas. Fue el caso de Veronica Manfredi, de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión, que remarcó que el objetivo es que "al igual que se puede comprobar la limpieza del aire en cada punto, se haga lo mismo con el agua". Dijo que la UE no va a estarr "ciega" ante lo que sucede.

Uno de los ponentes más contundentes fue Pablo Sánchez, de la iniciativa que reclama que el agua, como derecho humano, "se recoja como derecho en las constituciones de los países". Lamentó de que "solo Eslovenia la haya incluido", pero aseguró que "seguiremos luchando p", porque considera que para poder legislar "el mejor punto de partida es adoptar el agua como derecho humano".

Otro de los expertos, Peter Gammelthof, consultor experto en agua, habló del caso concreto de la cuenca Miño-Sil, enumerando sus grandes retos: "residuos urbanos, aguas torrenciale, protección ante inundaciones y la contaminación química".

Algunos, como el miembro de Living Rivers Paul Brotherton, o Ruth Pérez, de la Fundación Nueva cultura del agua, pusieron sobre aviso ante los que quieren "dulcificar" la Directiva del Agua, lo que impediría cumplir la meta de ríos limpios en 2027. Brotherton recordó que "solo el 40% de los ríos de la UE están sanos", mientras que Pérez dijo que no darán "ni un paso atrás".

Por último, el teniente alcalde en Verín, Diego Lourenzo, expuso los problemas de contaminación del Támega por las obras del AVE, "que nos obrigou a cortar a auga en ocasións". En ese caso, llamó a hacer un "proxecto global" para este río, con una "nova ordenación do territorio". Lourenzo explicó que cuando llegaron al Concello, una empresa gestionaba abastecimiento y otra, el saneamiento, y cree que "unha xesión integrada é o máis efectivo".

Propuesta de Ana Miranda

La eurodiputada Ana Miranda propuso ayer que el Parlamento comunitario visite, en la siguiente legislatura, Galicia para comprobar el estado del saneamiento del agua, haciendo un recorrido por los ríos, para comprobar su estado.