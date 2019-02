¿Pensando en usar lentes de color? Aprende a colocarlas

Los lentes de contacto tienen diversas funciones, que van desde la corrección de problemas visuales hasta fines estéticos. Si estás pensando en comprar lentillas de colores, debes leer este artículo.

En este último caso se ubican los lentes de contacto de colores. Es posible que al menos una vez hayas pensado en colocarte este accesorio para que tus ojos cambien de color, pero no has podido por no saber cómo hacerlo.

Para ayudarte con este aspecto, te vamos a explicar los pasos que debes tomar en cuenta.

La higiene es esencial

Es importante que al momento de colocar los lentes de contacto te asegures de tener el mayor nivel de higiene posible.

Con higiene nos referimos a desinfectar todos los implementos que utilizarás. Las lentillas deben mantenerse en un espacio totalmente esterilizado.

Por otro lado, limpia muy bien tus manos antes de colocarte las lentillas.

Para esto, simplemente desinfecta tus dedos con jabón. Limpia muy bien las yemas, pues aquí se acumulan las bacterias.

Mantén los lentes de contacto en su lugar

Este es un aspecto fundamental en cuanto a la prevención de problemas ocasionados por los lentes de contacto.

En el mercado existen muchas soluciones diseñadas para evitar que se infecten. Además, el estuche donde los guardas tiene que contar con el mayor nivel de salubridad posible.

Recuerda que los ojos son propensos a contraer infecciones rápidamente. Por eso tienes que mantener tus lentillas en condiciones óptimas.

Saca los lentes de su caja

Una vez que desinfectes completamente las manos, retira las lentillas de color de la caja. Deberás usar la yema de tus dedos, por eso mencionamos anteriormente lo importante de su desinfección.

Observa cuidadosamente cuál es la lentilla correspondiente a cada ojo. Esto, claro está, en caso de que los uses en ambos, pues existen lentes que se usan individualmente.

Además, debes verificar cuál es el sentido de las lentillas. Todo con sumo cuidado, para no dejarla caer o contaminar el lente.

Sostén el párpado mientras colocas el lente

Ahora bien, ya cuando tienes el lente en la yema del dedo, con la otra mano deberás manipular el párpado para que no interfiera en la colocación.

Puedes seguir estos sencillos pasos:

Con el dedo índice de la mano contraria a la que tiene la lentilla deberás sostener el párpado inferior.

Con el dedo del medio de la mano que tiene el lente deberás estirar el párpado inferior hacia abajo, de manera que el ojo quede descubierto el máximo posible.

Coloca el lente dentro del ojo mientras lo manipulas, hasta que quede en el lugar correcto.

Durante este proceso, asegúrate de que el lente está colocado del lado correcto. Esto es fácil de determinar, pues el lente queda con la parte honda con dirección al ojo.

Este mismo método es el que debes emplear en el otro ojo. Recuerda que cada lentilla está diseñada para el ojo derecho y para el izquierdo.

Mueve los párpados lentamente

Una vez que hayas terminado con la colocación de los lentes de colores, deberás soltar los párpados rápidamente aunque de manera delicada.

Posteriormente tendrás que parpadear lentamente, esto con la finalidad de que las lentillas de colores se adapten a la forma de los ojos, así como también al ritmo del parpadeo.

Otra técnica que podría ser muy útil en esta parte del proceso es mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto tiene la misma función mencionada anteriormente.

Para retirar las lentillas

Por su parte, el proceso para retirar los lentes de colores es mucho más sencillo. Para comenzar podrías aplicar algún lubricante o gotas especiales para lentes de contacto, pues así saldrán de manera más rápida.

Sin embargo, esto es opcional. Lo que sí debes hacer es estirar el párpado inferior lo máximo posible y mirar hacia arriba.

Con el dedo que sientas mayor comodidad deberás manipular el lente hacia abajo hasta que puedas tener el control en la yema del dedo.

Por último, utiliza tus dedos índice y pulgar para sostener la lentilla y poder retirarla del ojo. Con esto ya habrás terminado el procedimiento para retirar los lentes de colores.

Finalmente, recuerda que no debes tirarlas por el desagüe.

¿Dónde adquirir los lentes de color?

Ahora que ya conoces cómo colocar y quitarlas, seguramente te preguntarás dónde comprar las lentes de color.

Pues la respuesta es que aunque existen múltiples lugares para adquirirlas, comprar lentillas online se ha convertido en una de las opciones preferidas de los pacientes.

No obstante, buscar los lentes de color que se adapten a tus necesidades es una tarea que debes realizar cuidadosamente y con tiempo.

Aún así, lo más importante es que ya tienes la información necesario sobre el cuidado y el proceso de colocación de los lentes de contacto. Recuerda que comprar lentillas online o en una tienda física podrá ser determinado de acuerdo a tus necesidades y comodidades.