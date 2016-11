El Consello Regulador de la DO Valdeorras quiere identificar el origen de las uvas de sus vinos

El Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras inició contactos con varias universidades y centros de investigación para colaborar en el establecimiento de un método de identificación del origen de la uva, basado fundamentalmente en su genética. Esta iniciativa fue puesta sobre la mesa del pleno por el presidente, Francisco García Álvarez. En la sesión, la práctica totalidad de los puntos salieron adelante por mayoría.



La colaboración con los centros de investigación permitirá garantizar la procedencia y autenticidad de los caldos de la DO, una iniciativa que ya tomaron otras zonas, como Rías Baixas, según indicó el Consello Regulador. El método buscado utiliza "a análise dunha serie de parámetros que identifican a orixe ao 100 %, tal e como xa acontece noutros países", según dijo el presidente, Francisco García.



La búsqueda de un método para identificar la procedencia de los vinos fue expuesta en un pleno en el que los vocales conocieron información de la auditoría que el Consello Regulador encargó a la empresa Eudita. En la presentación, los técnicos de la empresa hablaron de la existencia de ciertas irregularidades en las cuentas del año 2015. "É unha iniciativa orientada á mellora continua do organismo, que tivo como misión identificar puntos débiles e favorecer medidas e prácticas que permitan optimizar os recursos económicos dos que dispón a entidade, así como mellorar os seus sistemas de xestión e análise", según resaltó Francisco García.



Otro acuerdo tomado en la reunión de ayer giró en torno al laboratorio que analiza las partidas de vino de la DO Valdeorras. Debido a los plazos de tiempo que precisaba la Estación de Viticultura de Galicia (Evega), esta labor estaba siendo realizada por una empresa de Castilla-La Mancha. La situación varió con el compromiso de la entidad gallega de reducir los tiempos de los análisis, por lo que los análisis pasarán a ser realizados en su laboratorio. "Consideramos que, por proximidade xeográfica, contar con Evega, dependente da Consellería do Medio Rural, facilitará enormemente a xestión da analise·, explicó el presidente.



El pleno también trató la memoria y liquidación presupuestaria de 2015, así como la participación del Consello Regulador en la London Wine, la feria londinense que se desarrollará entre los días 22 y 24 de mayo de 2017. La presencia de la DO en otras ferias continúa abierta a las solicitudes que realicen las bodegas.



Un punto que quedó sobre la mesa alude a la asistencia a ferias, que plantea que las bodegas abonen los gastos generados, aunque al final acudan a los eventos a los que acuda el Consello Regulador.



Hoy, a las 12,00 horas, la sede de Vilamartín acogerá la presentación de la campaña promocional de la DO, a la que están invitados viticultores y bodegas.