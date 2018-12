El rey Felipe VI premia a un exdirector vianés

El Instituto Carlos Casares, de Viana do Bolo, acogió ayer la entrega de la medalla de la Cruz Oficial del Mérito Civil, con distintivo azul, que el rey Felipe VI concedió a Luis Fernández López, que había ejercido como director durante 11 años. El galardón le fue impuesto por Julio Manuel Pérez Fraile, el rector del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, de la embajada de España en Colombia. En la presidencia del acto, ambos estuvieron acompañados por el director del centro vianés, Carlos Ferreiro González.

La imposición de la medalla también fue presenciada por miembros del equipo de dirección del Instituto Carlos Casares y compañeros del homenajeado en el Reyes Católicos colombiano, así como familiares y amigos del docente nacido en Quiroga.

La Orden del Mérito Civil es un reconocimiento del Estado que instauró el rey Alfonso XIII para reconocer los méritos civiles extraordinarios en España. La concede el gran maestre de la Orden, cargo que ocupa el propio rey Felipe VI, quien la otorga a propuesta del gran canciller de la citada Orden: el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coooperación. En esta ocasión, la solicitud de la condecoración partió del embajador español en Colombia, Pablo Gómez de Olea Bustinza.

Con la imposición a Luis Fernández, el Estado reconoce una trayectoria como docente, que el profesor viene desarrollando desde hace dos décadas, así como su labor en la dirección del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, de titularidad del Estado español, sin olvidar el trabajo que realizó como director del Instituto Carlos Casares, de Viana do Bolo.

LuisFernández, natural de Ribas do Sil y residente en Quiroga, es licenciado en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor de profesor se desarrolló en Salas de los Infantes (Burgos) y Lalín (Pontevedra), para después llegar a Viana do Bolo, donde trabajó durante más de una década, llegando a ejercer de director. De tierras vianesas voló hacia Bogotá (Colombia), donde dirigió el único centro educativo español en América. En la actualidad, ejerce de profesor en el CPI Cova Terreña, de Baiona (Pontevedra).

México y Brasil también conocieron la forma de trabajar de Luis Fernández, aunque en ambos países desempeñando labores de microbiólogo, viajando a Bolivia como cooperante voluntario.

La figura de Luis Fernández continúa viva en el Instituto Carlos Casares. Durante su estancia en el centro vianés, este recibía tres galardones nacionales. Los premios también le persiguieron hasta Bogotá, donde obtuvo otros dos reconocimientos nacionales otorgados en España, además de la medalla del Congreso de la República de Colombia.

"La recibo con felicidad y humildad"

Minutos después de recibir la medalla de la Orden del Mérito Civil, Luis Fernández, manifestaba haber recibido el galardón "con felicidad, humildad y ganas de seguir trabajando". El exdirector del Instituto Carlos Casares mostró su satisfacción ante el escenario elegido para formalizar la imposición: el centro educativo de Viana do Bolo, y resaltó que su propósito es "no creérselo". El director del Carlos Casares, Carlos Ferreiro, explicó que la medalla otorgada a su predecesor en el cargo supone "un recoñecemento ao noso instituto e á colaboura co Reyes Católicos". Añadió que la citada Orden fue aprobada en junio, con pocas semanas de diferencia de recibir la Placa Universal de la Paz y la No Violencia que otorgaron al Instituto las fundaciones Humanizar la Tierra y Mundo Sin Guerra ni Violencia.