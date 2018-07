Un vocal del Consello denuncia “persecucións" del entorno de Pando

El sindicato Unións Agrarias anunció ayer que su vocal en el pleno, Evaristo García Canelas, acudió a la Guardia Civil para denunciar ser víctima de la "persecución e insultos", que recibe "de persoas do entorno del presidente do Consello Regulador, Xosé Luis García Pando, desde que o Xulgado de O Barco admitiu a trámite a demanda de UU.AA. contra a xestión económica irregular que, en opinión do sindicato, se veu producindo".

La central sindical refiere que la denuncia afirma que "son constantes as mensaxes de texto inxuriosas que le remite José Luis Murcia Sotos, que na actualidadae traballa como enólogo da adega do presidente da Denominación de Orixe".

García Pando explicó que el enólogo "é un profesional autónomo que dá servizo a varias adegas" y rechazó cualquier relación con su entorno. "Que non mezcle ao Consello", añadió.

José Luis Murcia dijo que las diferencias datan de hace varios años y anunció "acciones legales. Va contra mi reputación profesional de 30 años en Valdeorras. Solo pido el bien de la comarca y él no vive de ella".