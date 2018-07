Los comuneros del Xurés unen su voz en una Mancomunidad

Los comuneros del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés continúan activos en sus reivindicaciones para hacer de este espacio natural protegido un lugar idílico en donde vivir dignamente y del que poder disfrutar ahora y en el futuro.

La última oleada de incendios vividos el año pasado fue la gota que colmó el vaso y que llevó, a diferentes comunidades de montes vecinales en mano común, a levantar su voz y liderar un proceso de asociacionismo que, en la actualidad, aglutina ya 16 comunidades de montes de Entrimo, Lobios y Muíños y que culminará próximamente con la creación de una Mancomunidad. Un proceso para el cual han contado con el apoyo y asesoramiento de Alfredo Pereira de la Organización Galega de Comunidades de Montes y el bufete de Calixto Escariz. "Somos as comunidades máis importantes por ubicación, no corazón do parque ao longo dos 19 quilómetros de fronteira na serra, aínda que estamos abertos e queremos que se sumen máis comuneiros", matizaban haciendo un llamamiento a sus compañeros de Bande, Calvos de Randín y Lobeira.

El proceso de asociacionismo coincide con un momento crucial para el presente y futuro del Xurés, al estar elaborando la Consellería de Medio Ambiente (a través de la empresa Xurés UTE Ambiotec) el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que marcará las actuaciones a desarrollar en el territorio en los próximos años. Conscientes de la importancia del documento, la Asociación de Comunidades del Xurés ha consensuado una serie de reclamaciones que ya han dado traslado a la empresa en las dos reuniones mantenidas hasta la fecha y que, esta misma semana, prevén remitir a la Xunta de Galicia. Un escrito que cuenta con el respaldo de los concellos de Entrimo, Lobios y Muíños. No obstante, en los últimos días, las respectivas Corporaciones han aprobado en pleno por unanimidad las peticiones del colectivo que, a la postre, son propietarios de buena parte de los terrenos incluidos en el parque.

Director y órgano rector

Entre las reivindicaciones, destaca la necesidad de contar con un interlocutor, un director del Parque do Xurés y un órgano rector "con participación activa e decisiva dos comuneiros e con dotación de orzamentos que poidan promover e levar a cabo todas as peticións ou propostas", señalan, reclamando voz, voto y capacidad de decisión en los órganos de dirección.

Los comuneros también creen necesario que se cumplan con las compensaciones que debe tener la población local para paliar las limitaciones de uso de los montes de su propiedad, reclamando con ahínco que los fondos europeos destinados para el desarrollo de estas zonas protegidas (Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, Parque Natural) "non sexan desviados a outros fins como está acontecendo actualmente", dicen.

El colectivo quiere tener un conocimiento real del destino de esos fondos puesto que creen que, el mismo dinero que llega ahora pero gestionado de otra forma y evitando el paso por administraciones intermedias, permitiría -por ejemplo- tener una brigada todo el año en el monte y quizás no se evitarían los incendios, pero sí sus consecuencias.