Directo | El segundo día del Papa León XIV en Cataluña se centra en la Sagrada Familia, Montserrat y una cárcel

El segundo día del papa en Cataluña se centra este miércoles en la basílica de la Sagrada Familia —uno de los grandes actos de todo su viaje—, el monasterio de Montserrat, una cárcel y una parroquia del barrio barcelonés del Raval.

La jornada empieza a las 10,50 horas en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), con un acto restringido que dura unos 20 minutos en el teatro-auditorio del centro penitenciario, donde oficia una misa.

A las 12,00 horas se desplaza a la Abadía de Montserrat, donde reza el Rosario con la comunidad benedictina, autoridades eclesiásticas y fieles. La Escolanía interpreta el canto de la Salve y el Virolai.

Por la tarde

Ya en Barcelona, a las 16,30 horas visita la iglesia de Sant Agustí, en el Raval, donde se reúne con miembros de su orden, los agustinos, y con unas 400 personas de cerca de 90 entidades dedicadas a la labor social y caritativa.

A las 18,30 horas llega a la basílica de la Sagrada Família tras recorrer un tramo en papamóvil por la calle Rosselló, entre el paseo de Gràcia y la calle Sardenya.

La misa comienza a las 19,30 horas y, posteriormente, bendice la Torre de Jesucristo en un acto al que asisten los reyes Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; además de más de 200 cardenales y obispos. Coincidiendo con la visita papal, Barcelona acoge estos días el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

Tras la intensa jornada, el Pontífice pasa de nuevo la noche en el Palacio Episcopal antes de partir hacia Canarias en la mañana del jueves.