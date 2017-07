Una andaina reivindica el legado xacobeo de Celanova

Historia, deporte y naturaleza se volvieron a dar cita ayer en Celanova con motivo de la "III Andaina polo camiño de San Rosendo", que reivindica la declaración xacobea de este itinerario histórico que une las localidades de Braga y Compostela atravesando tierras de la Baixa Limia y Celanova hasta Ourense, donde enlaza con el Camino Portugués o Vía de la Plata.

El alto do Vieiro, en Bande, volvió a ser el punto de inicio de una jornada "en la que queremos reivindicar un camino de peregrinación histórico, que está delimitado, que está recuperado, que tiene historia y en el que no hay que hacer ninguna inversión. Solo hace falta voluntad política por lo que fue este camino, por lo que es y por lo que está llamado a ser para este territorio", resumía Manuel Rivero, escritor y uno de los participantes de la ruta organizada desde el Concello celanovés, pero que contó con la asistencia de más de medio centenar de vecinos de Terra de Celanova y Baixa Limia.

Con la fachada del Monasterio de San Salvador de fondo, el regidor local José Luis Ferro, advertía que van a seguir insistiendo hasta obtener la declaración oficial como camino xacobeo. "Xa no ano 2010 houbo un acto con tódolos alcaldes polos que discorre a ruta e, sendo Xesús Vázquez conselleiro de Educación,remitíuselles a documentación e comprometéronse a estudala. Pero desde entón, oficialmente non sabemos nada", declaraba Ferro. Recientemente, en una reunión con responsables autonómicos "faláronnos da posibilidade de declarala vía cultural. Quérennos despachar con iso, pero non", aseguraba Ferro, quien cree firmemente en el valor xacobeo de este ramal.

Horizonte 2021

La declaración xacobea de este camino, con el Año Santo 2021 en el horizonte, supondría "un pulo importante para darnos a coñecer e revitalizarnos, posto que os pobos cada vez imos a menos", comentaba Juan Antonio Martínez, alcalde de Verea, que recorrió los 11,5 kilómetros que separa O Vieiro de Celanova. En la misma línea se manifestaron algunos participantes de la andaina como Jorge Varela, empresario, quien destacó "la importancia de poner en valor la riqueza que tenemos. El turismo es el motor de nuestra comarca". David Pérez, arqueólogo e impulsor de diferentes iniciativas culturales en la Baixa Limia, manifestó la importancia de actos como el de ayer para "mover as conciencias" de los gobernantes que hasta la fecha no han sabido ver la importancia y riqueza de esta "antiga vía de peregrinación".

Desde el Concello de Celanova, ya se está trabajando en nuevas andainas (una por cada estación del año) que visualicen el respaldo de la sociedad a esta declaración, así como la celebración de unas jornadas en las que expertos en la materia analizarán si realmente se trata de una vía de peregrinación xacobea.

Un itinerario muy compostelano

El camino de San Rosendo parte de Braga (Portugal) siguiendo el trazado romano de la Vía Nova y, en tierras de Bande, se desvía hacia Ourense por Celanova, donde descansan los restos de San Rosendo y San Torcuato, discípulo del apóstol Santiago. La custodia de dichas reliquias está en el argumentario que defiende el escritor y técnico de Cultura celanovés, Antonio Piñeiro, para la declaración xacobea de este ramal, al igual del hecho que fuera un celanovés -Mauro Castellá Ferrer- quien el en siglo XVII escribió una de las obras de referencia que ayudó a conservar el voto del apóstol; de la existencia de un pacto del siglo XII para la construcción de un hospital de peregrinos en Portela (Verea); la concesión del Rey Francisco I (s.XI) al Monasterio de Celanova de varias casas junto a la Catedral de Santiago para que los monjes tuviesen donde hospedarse; la presencia iconográfica de San Rosendo en la propia Catedral; además de las referencias al camino del que está plagado esta ruta a través de la toponimia (Vieiro, Portela, Verea,...) o la arquitectura (petos de ánimas, cruceiros...) .

La Academia de San Rosendo respalda la figura de “vía cultural"

La clasificación xacobea de este camino ha sido recientemente objeto de debate dentro de la Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo, constituida en 2008 con el objetivo de promover iniciativas en el campo de la investigación y la divulgación de la figura de San Rosendo. Antonio Piñeiro, como académico de número, trasladó una petición para que la entidad respaldase públicamente la incorporación del Camino de San Rosendo a la "Rede de Camiños de Santiago".

La propuesta fue estudiada y debatida, aunque finalmente "se acordó apoyar el camino de San Rosendo como una vía cultural", matizaba el secretario de la academia, Miguel Ángel González, en referencia a la figura recogida en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia sobre las vías con características originales. González reconoció las dudas que expresaron algunos académicos sobre la documentación histórica que se conserva de la vía, si bien subrayó la importancia de un camino "que apoyaremos e intensificaremos como una ruta cultural que se puede y se debe hacer. Pero no de Celanova a Santiago, sino de Santiago a Celanova donde descansan las reliquias de San Rosendo y San Torcuato, donde está San Miguel o Santa Comba de Bande".