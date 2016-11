Colombia espera identificar en "dos o tres días" a las víctimas

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia aseguró que espera identificar en dos o tres días a todas las víctimas del accidente aéreo ocurrido anoche en cercanías de Medellín, en el que murieron 75 personas, entre ellas el grueso de la plantilla del club brasileño de fútbol Chapecoense.



"El tiempo de estudio de los cuerpos encontrados está relacionado con las condiciones que lleguen los cuerpos; prevemos que no estén en malas condiciones de estudio, de tal manera que esperaríamos tener un tiempo de respuesta corto, no más allá de dos o tres días", dijo en rueda de prensa en Bogotá el director del IML, Carlos Valdés.



El funcionario aseveró que Medicina Legal ha coordinado con su regional en Medellín para que se preste "toda la atención".



"Contamos con los laboratorios de biología, genética, dactiloscopia y radiología, que son los laboratorios que van a intervenir en estos estudios", precisó.



El avión accidentado, un Avro Regional Jet 85 fletado por la compañía boliviana Lamia, con 81 personas a bordo, cayó anoche en el cerro Gordo, en jurisdicción del municipio de La Unión (Antioquia), cercano a la localidad de Rionegro, donde está ubicado el aeropuerto José María Córdova de Medellín.



Valdés indicó que ha hablado con el embajador de Brasil en Colombia, Julio Glinternick, sobre las condiciones forenses y le ha explicado que la prioridad es la identificación de todos los cuerpos.



"Aquí el objetivo forense y del Instituto de Medicina Legal en primer lugar es la identificación de los cuerpos, sobre ese aspecto le he solicitado al señor embajador la colaboración en el envío de documentos necesarios para lograr la plena identidad, aquellos documentos que puedan tener: huellas dactilares, historias clínicas, historias odontológicas", agregó.