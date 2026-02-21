🔴 Directo | El COB busca seguir haciendo del Pazo un fortin ante el Palma

El COB quiere seguir ganando en el Pazo ante el Palma y así mantenerse en la pelea por los puestos que dan acceso a los play offs por alcanzar el ascenso a ACB

El COB vuelve a ser local esta jornada para recibir al Palma en un Pazo que se ha convertido en un fortín para los de Moncho López. Tras la gran victoria ante el Estudiantes ahora es el conjunto balear quien visita Ourense.

Los cobistas encaran un partido con el objetivo de sacar un victoria para seguir peleando por acceder a los puestos que dan acceso a los play off a la ACB. El rival, equipo con el presupuesto más austero de la liga, llega con el objetivo de ganar y pasar en la clasificación a los ourensanos.

Sigue toda la acción del partido con La Región, minuto a minuto, desde las 19:00 horas.