Una turista holandesa apuñalada en Marruecos, segunda agresión en una semana

Una turista de nacionalidad holandesa fue agredida ayer con un puñal en la medina (ciudad antigua) de Fez, siendo la segunda agresión que se registra contra turistas holandeses en Marruecos en solo una semana, informaron a Efe fuentes diplomáticas holandesas.



La turista regresaba por la noche al "riad" (hotel tradicional) de la medina donde se alojaba cuando fue atacada por un desconocido con un puñal, sin que se conozcan las razones.



La mujer, que iba acompañada por su hermana, necesitó atención médica en un hospital cercano, pero no fue ingresada y pudo regresar a su hotel, teniendo previsto su retorno a Holanda mañana jueves.



Aunque se desconocen las motivaciones de la agresión, parece descartado el robo, pues un portal web local asegura que el agresor no intentó robar nada a su víctima ni a su acompañante.



El pasado 4 de octubre, una mujer holandesa de 57 años y sus dos hijos de la misma nacionalidad fueron igualmente agredidos con un arma blanca en la explanada de la Mezquita de Hasán II de Casablanca, el lugar más turístico de la ciudad, por un hombre que fue declarado "un desequilibrado".



Dos de los holandeses resultaron con heridas graves y necesitaron varios días de hospitalización, mientras que el agresor fue detenido por un policía que se encontraba en las inmediaciones y que también recibió una o varias puñaladas.



Las agresiones a los turistas son raras en Marruecos, y casi siempre son presentadas como obra de perturbados mentales, supuestamente para no alarmar al vital sector turístico del país.