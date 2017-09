Un 43% de los empleos tienen probabilidad alta de usar robots

La robotización ha llegado para quedarse y, ante el nuevo escenario que se plantea, el Foro Económico de Galicia incluyó un análisis en su último “Informe de coyuntura económica” realizado por el profesor Alberto Vaquero, del Grupo GEN de investigación de la Universidad de Vigo. Vaquero analiza los retos futuros en materia laboral y entre ellos incluye la creciente robotización. Concluye que “se prevén importantes cambios en materia laboral en los próximos años y será necesario que tanto los responsables públicos como los agentes sociales, empresarios y trabajadores se den cuenta de la necesidad de estar preparados y anticiparse a las repercusiones de este nuevo escenario laboral que nos trae la Cuarta Revolución Industrial”.

Recuerda Vaquero que en las grandes empresas gallegas, especialmente Inditex, el Grupo PSA o Navantia, que lideran los sectores de textil, automoción y naval, ya es un hecho la introducción de la robótica en la producción.

Un informe de Caixabank analiza el riesgo de automatización para el conjunto de las profesiones en las próximas dos décadas y señala que son aquellas que se basan en la creatividad y la interacción humanas las que son más difícilmente reemplazables. En España, el informe estima que alrededor del 29% de los empleos tiene un perfil bajo de ser automatizados, el 28% tiene una probabilidad media y el 43% restante tiene una probabilidad de automatización alta, superior al 66%.

Otro estudio que cita Alberto Vaquero, en este caso de CC OO, señala que el proceso de digitalización de la economía podría eliminar entre el 40-50% de los puestos de trabajo de los próximos 20 años de los trabajadores con niveles educativos de escuela primaria o secundaria, reduciéndose esa probabilidad a medida que aumenta el nivel formativo.

Sin embargo Vaquero señala que no todo es negativo en el proceso de robotización y que hay que considerar el efecto de complementariedad, puesto que la introducción de robots permitiría una mejora de la productividad, con el consiguiente efecto de creación de empleo y aumento de salarios.

De hecho, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) representa a un sector que cuenta con el 48,2% de todos los robots de España y señala que la robotización de la industria entre 2015 y 2016 ha venido acompañada de un mantenimiento del empleo.

Junto con todo ello el efecto de que se puedan producir más bienes y servicios gracias a la robotización, lo que implicaría un aumento del PIB y de la riqueza.

A ello añade que con la robotización nacerán nuevas profesiones y actividades.

Segun su teoría es más probable que los trabajadores con mayor capacidad de ser reemplazados sean los de formación y salarios intermedios, que suelen hacer tareas repetitivas fácilmente asumibles por las máquinas, mientras que no afectaría a los de elevada formación y a los de baja, a los primeros por sus conocimientos y a los segundos porque suelen hacer tareas manuales no rutinarias.

En este sentido, la industria de la automoción gallega necesita nuevos perfiles laborales con urgencia ante la transformación del sector hacia una mayor robotización. Por eso han reclamado a la Xunta, a través de la Consellería de Economía, que mejoren la formación sobre robótica en los centros de formación profesional.

En el caso de la empresa Unimate Robótica señalan que tanto en sus instalaciones como en las de las empresas para las que trabajan han empezado a ofrecer formación para los trabajadores.

En una situación parecida se encuentra la porriñesa Ledisson, que invirtió el año pasado 100.000 euros para montar un aula de formación. En ésta los alumnos conocen los últimos modelos del mercado a los que habitualmente no tienen acceso en los centros de formación pero que son los que demandan las empresas de automoción.

Por otro lado, según el estudio ‘Workforce of the future: the competing forces shaping 2030’ elaborado por PwC el 37% de los trabajadores cree que la automatización puede poner sus puestos de trabajo en riesgo –por el 33% que lo pensaba en 2014-, y un 56% considera que los gobiernos deberían poner en marcha algún tipo de medidas para proteger esos empleos.

A pesar de la preocupación por la automatización, el informe revela que la tecnología es vista por la mayoría como un facilitador laboral. El 65% de los encuestados se muestra convencido de que esta mejorará sus perspectivas de trabajo.

El estudio explica que se está produciendo un cambio de mentalidad. Ya no vale con tener una formación, unos conocimientos y un trabajo para toda la vida; es necesario adquirir nuevas capacidades cada pocos años, y acompañar estos con el desarrollo de habilidades interpersonales como la gestión de riesgos, el liderazgo o la inteligencia emocional. De hecho, El 74% de los encuestados en el estudio es consciente de la necesidad de ‘reciclarse’ y aprender nuevas habilidades para seguir activos en el mercado laboral. Una responsabilidad que la ven como suya y no necesariamente de la compañía. Todo ello para contar con un empleo muy distinto al que hemos conocido tradicionalmente. Y es que el 60% de los profesionales cree que, en el futuro, muy poca gente tendrá un empleo estable y de largo recorrido.

Para Richard Lane, director de People & Organisation en PwC, “la automatización transformará los tipos de trabajo disponibles, así como la cantidad y su valor percibido. Con la sustitución de aquellos trabajadores dedicados a labores más rutinarias y repetitivas, se amplificará el valor de los profesionales resolutivos, creativos y con mayores capacidades de liderazgo. En definitiva, aquellos trabajadores que sean capaces de realizar las tareas que no pueden ser automatizadas, serán más relevantes”.