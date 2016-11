Los nombramientos en la Xunta obligan a modificar la Comisión Institucional

Los nombramientos realizados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para organizar su Gobierno han obligado a modificar la composición de la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xuztiza e Interior del Parlamento de Galicia en una jornada en la que han sido constituidas cuatro comisiones no permanentes.



La jornada parlamentaria, en la que el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha levantado cuatro sesiones, ha arrancado con la modificación de la mesa de la Comisión Institucional ya que los nombramientos de Marisol Mouteira e Ignacio López-Chaves como delegados provinciales de la Xunta en Ourense y Vigo, respectivamente, han requerido cambiar la presidencia y vicepresidencia de este órgano.



De este modo, los diputados presentes han ratificado al diputado popular Aurelio Núñez Centeno como nuevo presidente de esta comisión que vicepresidirá el también popular César Manuel Fernández Gil.



Por su parte, tal y como ha explicado el presidente de la Cámara, las comisiones no permanentes son de "carácter paritario" por lo que las elecciones de sus representantes en la mesa han respondido a este criterio.



Así, en primer lugar, la popular Paula Prado será la presidenta de la Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia, mientras que la diputada de En Marea Luca Chao ostentará la vicepresidencia y el nacionalista Luís Vará la secretaría.



En cuanto a la Comisión non permanente de estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, la parlamentaria del PPdeG Cristina Ramos se hará cargo de la presidencia, la socialista María Dolores Toja de la vicepresidencia y la nacionalista Olalla Rodil de la secretaría.



Por último, la popular Marta Rodríguez Arias será la presidenta de la Comisión especial non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade, la diputada de En Marea Carmen Santos la vicepresidenta y el socialista José Antonio Quiroga el secretario.