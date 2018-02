Sin acuerdos en la décima jornada de huelga de la justicia gallega

El comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ha asegurado hoy que hay "cero avances" en la reunión con los representantes de la Xunta, mientras que estos ven un "simulacro de negociación".

La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acoge, en la décima jornada laboral de huelga indefinida, la continuación del encuentro de nueve horas del lunes entre los directores generales de Justicia y Función Pública, Juan José Martín y José María Barreiro, y representantes de los sindicatos SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, una semana después del último acercamiento.

"Seguimos al pie del cañón como hicimos en todas las jornadas en las que se vino a negociar, pero la Xunta sigue en su pasividad, en su metedura de cabeza en un agujero sin dar avance ninguno. Lo único que hacen es subir de cuando en vez a los despachos a bajar algún papelito que entendemos que a estas alturas debería estar elaborado y presentado al comité de huelga", ha comentado Óscar Freixedo.

Como portavoz del comité de huelga ha asegurado que hay "cero avances" en un encuentro que ha incorporado como novedad la mejora de los médicos forenses, que "faltaban por mencionar" y tendrá un incremento de cien euros, con la mitad en 2019 y el resto en 2020.

Ha acusado a la Xunta de no dar la cara y ha asegurado que "el señor Barreiro sigue soltando perlas a lo largo de toda la negociación", por lo que ha advertido: "Si quieren un avance significativo de la negociación hay que cambiar ya al interlocutor".

Los sindicatos, tras cinco horas de negociación en la jornada de este martes, aseguran que "no avanza para nada la situación porque hay una parte que no quiere hablar de las cosas que hay que hablar".

El director general de Justicia, Juan José Martín, ha detallado que la "sensación personal" de los representantes de la Xunta es que están "ante un simulacro de negociación".

"Estamos con una especie de 'ping-pong dialéctico'. Queremos que acabe la huelga, queremos llegar a un acuerdo", ha asegurado en un receso.

Martín ve que hay tres de los cinco puntos "que ya desde hace tiempo están canalizados" y opina que al final "lo que les interesa" es la cuestión económica.

"No quieren hablar de las mejoras en materia de violencia de género, de las mejoras a través de las licencias de maternidad y paternidad. Se enrocan, no hablan más que del incremento lineal de los 225 euros en tres años", ha añadido.

Eso supondría, según sus cálculos, un 13 por ciento, lo que si se añade a un posible 8 por ciento de aumento en tres años de los Presupuestos Generales del Estado, llevaría al 21 por ciento, lo que considera inasumible.

"No entienden o no quieren entender, obviamente, que los otros puntos restantes están perfectamente canalizados para poder cerrar el acuerdo que desconvoque la huelga y después trabajar para decidir dónde se van a ubicar esas 36 plazas que se van a crear", ha detallado.

Sobre las situaciones de bajas por enfermedad (IT), la Xunta aclara que "se está tratando en Madrid" y una vez se eliminen allí los descuentos, se aplicará en Galicia, aunque mientras tanto los funcionarios de Justicia continuarán en el mismo régimen que los demás 86.000 empleados públicos.

El director general de Función Pública, José María Barreiro, ha esperado que tras el receso se pueda determinar si existe "un simulacro de negociación" o "si no quieren avanzar nada y la cuestión es la retributiva".

En todo caso, ve la petición de los sindicatos como "inasumible" al calcular que llegaría a un 21 por ciento si se incluye la de la Administración General del Estado y se declara como interlocutor válido al ser el presidente de la Mesa General de Empleados Públicos de toda la comunidad autónoma.

"Llevamos aguantando muchas horas descalificativos muy gruesos por parte de las organizaciones sindicales y hasta ahora no dijimos nada, nosotros no faltamos al respeto como sí nos faltaron ellos. Tuvimos que pedir educación y corrección varias veces", ha declarado sobre las acusaciones de los sindicatos de que les propuso emigrar si no estaban contentos con las condiciones gallegas.

Martín ha reconocido la expresión, si bien ha matizado que está "sacada de contexto".

El seguimiento de la huelga ha sido, según los sindicatos, de un 90 % en Pontevedra y Vigo, un 88 % en Ourense y Santiago, un 87 % en Lugo y un 80 % en A Coruña y Ferrol, con una media superior a un 90 % en partidos judiciales más pequeños