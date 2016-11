Sofía Cristo: "Ser quién soy es un hándicap en el mundo de la música"

"A veces creo que ser quién soy es un hándicap para el mundo de la música". Así reflexiona Sofía Cristo, la hija del domador Ángel Cristo, y de la vedete y actriz Bárbara Rey.



En una entrevista con Efe en Ceuta, donde anoche actuó como pinchadiscos en un céntrico pub de la ciudad, Sofía Cristo (Madrid, 1983) ha manifestado que lleva "muchos años" trabajando muy duro y se siente "valorada, respetada y muy afortunada".



"Ser Sofía Cristo no sé si me ayuda o me perjudica, pero estoy muy orgullosa de quién soy", añade.



La artista madrileña defiende que lleva toda la vida "trabajando" y "picando piedra" para conseguir un lugar en las cabinas. "Empecé desde cero, cobrando muy poco y muchas horas de constancia, paciencia y mucho esfuerzo".



"Por este motivo que gustaría que los empresarios que no me conocen no me metan en el mismo saco que a otros famosos que ahora les apetece pinchar porque no tienen otra cosa mejor que hacer. A mí no me hace falta pinchar con una controladora o un ordenador, no soy ni la mejor ni la peor, sólo una `deejay` de la antigua escuela".



En la actualidad está centrada en su carrera, la cual comenzó en 1999 y que le ha llevado a pinchar en las cabinas de la mayoría de salas clubes más importantes de nuestro país en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Benidorm o Zaragoza.



Cristo lamenta que en España en este sector de los pinchadiscos las mujeres "no están tan valoradas como en otros países donde la figura de la mujer está más elevada". "Aquí tenemos que progresar un poco en esto porque somos muchas y, sin embargo, cuando ves un cartel la mayoría de los `deejay` son hombres", aduce.



En la música, Cristo es también promotora de un festival para el ambiente gay en Madrid y produce un nuevo disco. "Verá la luz dentro de poco y espero que funcione muy bien porque irá junto con un vídeo musical que será la primera vez que lo hago", cuenta.



El nuevo disco espera tenerlo en la calle para el próximo mes o principios de año.



La madrileña, que ahora se llama "Sofía Cristo" en lugar de "Sofía dj", valora la evolución de su carrera. "Para mí no es difícil adaptarme, quizás algunos pueden pensar que soy una chaquetera y no soy fiel a mis estilos cuando en verdad soy una persona que evoluciono y todo lo que pincho es porque lo siento y me gusta. Nunca voy a hacer algo que vaya en contra de mis principios y lo principal es hacer bailar a la gente y es lo que hago".