El sustituto del Quijote en Francia

Recién llegado de París, el escritor y académico Luis Goytisolo se muestra muy satisfecho porque su tetralogía "Antagonía" haya sido elegida en Francia como lectura obligada para estudiantes universitarios de Lengua española en sustitución del Quijote: "es lo más impecable que he escrito", dice.



Después de que Don Quijote fuera la lectura obligada para estos estudiantes en 2015 y 2016, la obra cumbre de Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) lo será en 2017 y 2018, según ha señalado hoy el autor en una entrevista con Efe en Madrid.



Reconocido con el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Anagrama de Ensayo y el Premio Nacional de las Letras 2013 y una carrera literaria de más de medio siglo, Goytisolo participa esta tarde en Madrid en un coloquio sobre su trayectoria vital e intelectual con el crítico literario y editor Ignacio Echevarría organizado por la Fundación Juan March.



"Antagonía" centrará la charla del autor, una obra compuesta por cuatro títulos que se publicaron entre 1963 y 1981 -"Recuento", "Los verdes de mayo hasta el mar", "La cólera de Aquiles" y "Teoría del conocimiento"- y que se reunieron por primera vez en un solo volumen en 2012.



Goytisolo asegura que ha visto "entusiasmo" en profesores y alumnos universitarios en Francia por la elección de "Antagonía", una novela "sobre la creación, pura y simplemente", ha indicado.



Es "la historia de una novela": desde el primer tomo, donde se relata el nacimiento de su autor, Raul Ferrera, con sus recuerdos y vivencias, pasando por el segundo, donde se entremezclan su vida cotidiana con lo que escribe; el tercero, una novela sobre el autor escrita por su prima y donde éste se convierte en un personaje, y la cuarta parte: el libro propiamente escrito por Ferrera.



Luis Goytisolo asegura que hay aspectos que aparecen apuntados en "Antagonía" que ha desarrollado en obras posteriores y explica cómo ha observado estructuras y temas que se repiten en sus libros como el campo, la violencia y la muerte.



Al escribir "El sueño de San Luis", publicado en mayo de 2015, se dio cuenta, recuerda, del papel que juega el subconsciente en los escritores, de tal forma que, dice, "lo que otros llaman inspiración, que yo no, procede del subconsciente".



Para el próximo mes de febrero está prevista la salida de su nueva novela bajo el título de "Coincidencias", con la editorial Anagrama, en la que, avanza, hay "un humor distinto" aunque sea un desarrollo del mismo que ha llevado a otras de sus obras y que califica de "cervantino".



Una novela de 120 páginas que introduce al lector con una "falsa cita" y que habla de las confluencias y coincidencias, con diferentes líneas narrativas que construyen un tejido narrativo.



Planifica "perfectamente" sus libros de tal forma que, explica, si tarda tres años en escribir una novela, "dos y medio son de preparación y de tomar notas que terminan abultando más que el texto final y unos 6 meses son para redactar".



Pero, insiste, "no se parece a otro tipo de humor, es como la carcajada que soltamos en la calle por una situación absurda"